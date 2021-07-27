台式芋圓｜香港食出台灣古早味！6間必食芋圓專門店 巨型剉冰、包餡芋圓

全球疫情持續反覆，就連「唯一淨土」台灣亦受疫情所困，可以放心旅行的日子變得遙遙無期，但幸好香港的美食夠多，在香港也可以吃到台灣的古早味！以下就為大家盤點6間必食的台式芋圓專門店，在去旅行前不妨每間都吃一次吧！

【三區分店】嚐仙

「嚐仙」的芋圓甜品充滿台灣古早味，所有配搭和味道都比較貼近台灣風味，特別推薦雙芋及黃金地瓜泥系列，既可吃到軟糯足料的芋頭或番薯肉，又可吃到煙韌的芋圓及地瓜圓，口感特別豐富，而且味道十分不錯。除了配上仙草或豆花外，店內亦有剉冰系列和各種特色台式飲品，屬夏天歇腳的好地方。而「嚐仙」除了尖沙咀本店外，最近亦開設在銅鑼灣及元朗，在港九新界都有分店，想吃的時候可以直接到附近的分店。

地址：

－尖沙咀金馬倫道19A號地舖

－元朗元龍街9號形點1期1樓1091號舖

－銅鑼灣波斯富街84號地下F號舖

【足料大碗】芋圓一

主打手工芋圓的「芋圓一」共有紫薯、蕃薯、芋頭和栗子四種口味的芋圓，口感煙韌，而且味道十足。芋圓除了可配上自家出品的仙草外，還有清香的桂花糖、養顏的椰汁海燕窩及香甜的愛文芒甘露，每款配搭都特別和諧，最重要的是每一款都既足料又大碗，十分划算。炎炎夏日更推薦芋圓配黑糖剉冰，香甜的黑糖配上冰凍的剉冰，再加上煙韌的芋圓，在夏天食簡直一流！

地址：大角咀角祥街48號地舖

【香港風味】芋圓圓

相較於其他芋圓店，「芋圓圓」的芋圓甜品比較貼近香港風味。雖然有充滿台灣古早味的仙草配搭，但其他選擇則是與港式的糖水混合而成，例如糖不甩、紫米露、腐竹蓮子薏米、喳咋、蛋花馬蹄露等，因此可能會更符合香港人口味，每一款糖水都包含一份口感煙韌的三色芋圓，可以一邊吃港式糖水，一邊吃台式芋圓。而店內更有未煮熟的生芋圓購買，如果喜歡吃他們的芋圓，不妨買回家自己煮，不用每次都特意到店內食用。

地址：太子柏樹街1號地舖

【巨型剉冰】甜圓坊

位於深水埗的「甜圓坊」為台式小食店，除了販賣芋圓外，還有各種台式小食與鹽酥雞、蛋餅等，每款都值得一試。其中最特別的便是像雪山般巨型的剉冰－－招牌綜合芋香剉冰，配有芋圓、地瓜圓、白玉、珍珠、紅豆、綠豆、芋頭、薏仁等材料，口感豐富，味道不俗，而且十分足料。重點是其價格親民，只需HKD$35便足夠兩個人分享食用，特別適合夏天和朋友或伴侶去吃。

地址：深水埗基隆街205號地下

【包餡芋圓】大甲芋圓

「大甲芋圓」位於大西北的天水圍，對於不少人來說比較不方便，但是這裏卻有香港較少見的包饀芋圓，即帶有內餡的芋圓，口感特別，味道香濃。而店內的芋圓甜品配搭亦偏向台灣風味，分別有紫米、豆花和仙草，而且冷熱皆可，無論夏天或冬天都適合食用。炎炎夏日更可點選帶有雪糕的招牌大甲芋圓，甜品中不但有普通芋圓，還有芋泥、包饀芋圓及大甲芋頭雪糕，喜愛芋頭的話就不要錯過！

地址：天水圍天瑞路9號天瑞商場地下G2E號舖

【專營外賣】摩登士丹里

只做外賣的「摩登士丹里」雖然主打特色飲品，但其芋圓甜品都十分不錯，共有芋頭、番薯和紫薯三色芋圓，可配搭仙草、豆花凍、牛奶、紅豆沙等基底，再配上珍珠、紅豆、小丸子等配料，既可以隨心選擇，也可以按店舖配搭點選，自由度較大，芋圓口感煙韌，絕對比得上堂食的甜品店。而「摩登士丹里」更有坊間較少見的小芋圓飲品，例如小芋圓珍珠奶烏龍、黑糖珍珠小芋圓牛乳等，可以一次過滿足想喝手搖，又想吃芋圓的慾望。

地址：

－元朗青山公路元朗段22-26號金源大廈地下1號舖

－屯門龍門路43號龍門居地下7號舖