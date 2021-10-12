壽司郎｜11款秋季限定商品 必食雪花和牛壽司$27 罕見炙燒伊佐木壽司$17
2021-10-12
壽司郎｜11款秋季限定商品 必食雪花和牛壽司$27 罕見炙燒伊佐木壽司$17
日本連鎖壽司店壽司郎自從登陸香港之後，一直很受香港人歡迎！最近他們就趁秋天推出了【秋の惠み】，一系列共11款期間限定的秋季商品，每款看起來都好吸引。當中炙燒伊佐木壽司($17)在香港比較少有，魚肉味道濃郁，而且肉質有彈性，配合炙燒方法處理，魚油甘香，不錯。另外秋刀魚($12)是秋季當造的魚類，體型肥美飽滿，吃起來較為厚實，亦不失鮮味。
日本和牛壽司CP值高
除了魚類產品，還有雪花和牛雙味($27)，店舖用上日本產和牛，質素有保證。每碟有兩款口味，分別加上西洋山葵和柑橘醋啫喱，前者辛口，後者酸香，加上牛肉本身帶有鹹香，所以入口的時候更加有提鮮作用，牛肉口感軟嫩，值得一試。
必食期間限定南瓜甜品
如果你是壽司郎粉絲，都知道除了壽司味道不錯，這裡的甜品同樣人氣十足，是次期間限定推廣亦有兩款甜品新推出，分別是北海道産南瓜焦糖燉蛋蛋糕($17)及蜜瓜味雪葩($12)。北海道産南瓜焦糖燉蛋蛋糕味道有驚喜，表面焦糖香脆，中層的南瓜味燉蛋口感奶滑，配上底層是鬆軟的海綿蛋糕，口感豐富。
【秋の惠み】限定商品於10月6日正式開售
＊期間限定商品數量有限，售完即止
＊壽司郎葵芳店不設販售【秋の惠み】
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壽司郎｜11款秋季限定商品 必食雪花和牛壽司$27 罕見炙燒伊佐木壽司$17
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/壽司郎11款秋季限定商品 必食雪花和牛壽司＄27 罕見炙燒伊佐木壽司＄17-288370