夏日冰火

炎夏裡，清涼與排汗的菜式就是不二之選。

文：Winki



遊台北‧貳點零主題火煱

超掛住台北夜市美食的為食貓要留意了，Mou Mou Club牛涮鍋由即日起推出「遊台北‧貳點零」餐目！除加入超過10款新食品外，更推出以清新、刺激、冰鎮小食為首的全新涼拌小食系列，一系列放題餐目以台北人氣掃街熱點命名，包括「90分鐘─士林」及「120分鐘─淡水」，凡點選即送上涼拌頭盤6小碟，包括紅油青瓜、胡麻豆腐、柚子蓮藕及滷豬肚等，另有全新甜品紅豆仙草豆花及大紅袍冰茶供應，炎夏中立即感受到啖啖清涼台式味道。另外，60分鐘「師大餐」及「艋舺餐」亦加入全新台北美食及肉類配搭，同時亦可免費享用自助區美食，不過要留意的是，小食數量及種類會因供應而有所變更，要食到心水款式就要碰碰運氣了。

「90分鐘─士林」成人每位$238起，長者/小童每位$198起。

「120分鐘─淡水」成人每位$278起，長者/小童每位$248起。

麻辣燙全新雲南野生菇菌宴 麻香＋菌香

7月的雲南地區一帶雨水充足，氣候溫和，正值當地菇菌收成期，川菜專門店麻辣燙Chilli Fagara趁時令推出6道以雲南高山菇菌炮製的惹味菜式及湯品。主廚陳師傅以三菌炮製兩味，選上頂級猴頭菇以及菌香特別強勁的雞油菌和牛肝菌，分別以水煮及乾煸分別上場。前者四川水煮雜菌，水煮汁以新鮮萵筍、乾煸辣椒等炮製，加上吸汁力強的竹笙，層次豐富；後者霸王雜菌，加入麻辣燙的招牌香料和辣椒乾煸。其他推介包括創意之作釀菜桂香酸辣白玉羊肚菌、雲南雜菌素鍋粑及以茶樹菇作湯底的竹笙雞片湯。菇菌宴由即日起至9月底限定供應。

中環蘇豪奧卑利街 7 號地舖│2796 6866