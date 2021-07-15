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夏日冰火
35 分前
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夏日冰火

炎夏裡，清涼與排汗的菜式就是不二之選。

文：Winki
 

遊台北‧貳點零主題火煱
超掛住台北夜市美食的為食貓要留意了，Mou Mou Club牛涮鍋由即日起推出「遊台北‧貳點零」餐目！除加入超過10款新食品外，更推出以清新、刺激、冰鎮小食為首的全新涼拌小食系列，一系列放題餐目以台北人氣掃街熱點命名，包括「90分鐘─士林」及「120分鐘─淡水」，凡點選即送上涼拌頭盤6小碟，包括紅油青瓜、胡麻豆腐、柚子蓮藕及滷豬肚等，另有全新甜品紅豆仙草豆花及大紅袍冰茶供應，炎夏中立即感受到啖啖清涼台式味道。另外，60分鐘「師大餐」及「艋舺餐」亦加入全新台北美食及肉類配搭，同時亦可免費享用自助區美食，不過要留意的是，小食數量及種類會因供應而有所變更，要食到心水款式就要碰碰運氣了。 

「90分鐘─士林」成人每位$238起，長者/小童每位$198起。 
「120分鐘─淡水」成人每位$278起，長者/小童每位$248起。 

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「120分鐘─淡水」更多達12款全新台式食品，夜市小食、鍋肴、甜品等多達28款，並貼題地加入海鮮增添淡水魚鄉風味。火鍋湯底可選擇集合十多種香料炮製的藥膳麻辣鴨血湯或美顏又清甜的椰子雞湯。
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全新台北美食之中以墨汁蟹子墨魚滑及麻辣芫荽雞滑最獨特。
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清爽的大紅袍冰茶及紅豆仙草豆花。
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麻辣燙全新雲南野生菇菌宴 麻香＋菌香
7月的雲南地區一帶雨水充足，氣候溫和，正值當地菇菌收成期，川菜專門店麻辣燙Chilli Fagara趁時令推出6道以雲南高山菇菌炮製的惹味菜式及湯品。主廚陳師傅以三菌炮製兩味，選上頂級猴頭菇以及菌香特別強勁的雞油菌和牛肝菌，分別以水煮及乾煸分別上場。前者四川水煮雜菌，水煮汁以新鮮萵筍、乾煸辣椒等炮製，加上吸汁力強的竹笙，層次豐富；後者霸王雜菌，加入麻辣燙的招牌香料和辣椒乾煸。其他推介包括創意之作釀菜桂香酸辣白玉羊肚菌、雲南雜菌素鍋粑及以茶樹菇作湯底的竹笙雞片湯。菇菌宴由即日起至9月底限定供應。

中環蘇豪奧卑利街 7 號地舖│2796 6866

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四川水煮雜菌。$228
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桂香酸辣白玉羊肚菌，香炸羊肚菌釀墨魚配上麻辣燙獨有的香辣桂花醬汁。$228 / 6件
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雲南雜菌素鍋粑，特以大紅燈籠椒作盛器，賞心悅目。$138
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/夏日冰火-276771
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