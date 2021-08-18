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大閘蟹冷知識｜秋天蟹黃爆漿又甘甜　食蟹公定蟹乸好？蟹黃蟹膏又係乜？
14 小時前
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大閘蟹冷知識｜秋天蟹黃爆漿又甘甜　食蟹公定蟹乸好？蟹黃蟹膏又係乜？
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大閘蟹蟹黃爆漿又甘甜，食蟹公定蟹乸好？

踏入九月中，中秋將至，秋意亦漸濃，也差不多是時候可以品嚐甘甜鮮味的大閘蟹了。很多大閘蟹新手，興高采烈走到了像老三陽這類賣大閘蟹的老店前，看到凍櫃內多款不同斤兩和價格的公蟹母蟹，一定會感到頭昏腦脹。今次一於簡單說明一下兩者的分別吧！

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看到凍櫃內多款不同兩數和價格的大閘蟹，公蟹和母蟹固然都有捧場客。

大閘蟹食蟹乸定食蟹公好？

民間常說「九月圓臍十月尖」，「圓臍」意指肚身較圓大的母蟹，反之肚身形狀尖長的便是公蟹，雌雄兩者肉質和味道各有所長。每逢農曆九月就是最當造的時候，母蟹蟹黃最多，蒸熟後翻開蟹殼，金黃色的蟹黃多得滿瀉，而且入口滿腔甘甜，這般滋味一試難忘。到了農曆十月，便輪到公蟹當造，這時的公蟹體型豐滿，肥美肉厚，加上自身獨有的白膏（蟹膏），香味濃郁，與母蟹各有千秋。

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雌性大閘蟹的蟹黃，其實是體內的卵巢和消化腺。（網絡圖片）
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雄性大閘蟹透白色的蟹膏，又被稱為白膏。

大閘蟹分清金黃蟹黃和透白蟹膏

相信一眾大閘蟹迷最追捧的，定必是蟹殼底下的滋味，不過大家又到底知不知蟹黃和蟹膏兩者的分別呢？母蟹獨有的蟹黃，其實是母蟹體內的卵巢和消化腺，口感甘香豐腴，質感似雞蛋黃，當中含豐富膠原蛋白、鈣、磷等元素，當然也包括膽固醇，所以切記別吃過量！
公蟹方面，透白色的蟹膏又被稱為白膏，是公蟹的精囊、精液和內臟集成的濃稠物，包含豐富蛋白質，蒸熟後會變成乳白色，口感黏稠，但同樣富有濃厚鮮味。仍然覺得選擇困難？一於每款各一吧！

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雄性大閘蟹體型豐滿，肥美肉厚。
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差不多是時候可以品嚐甘甜鮮味的大閘蟹了！

大閘蟹冷知識｜秋天蟹黃爆漿又甘甜 食蟹公定蟹乸好？蟹黃蟹膏又係乜？

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