找素有著數!綠色餐飲獎賞卡GREENPASS出籠 頭奬可獲St.Regis一晚雙人住宿

綠色生活又再進一步!全港首個以環保作為基調的一站式網上概念平台-KIRR(Keeping it real and raw)],於今年10月推出香港首張綠色餐飲獎賞卡──「一齊找素」(GREENPASS),致力推廣綠色文化,與大家齊齊探索香港最滋味及嶄新的素食餐廳,盡享多個精彩優惠及獎賞。14個參與商戶包括House on Peel (H.O.P)、Mother Pearl、Root Vegan、本原純素、Soil to Soul土生花、Ma...and The Seeds of Life、Soulmate Ramen、MANA! 及Little Bao小包包等,同時推出高達8折優惠。

奬賞包括酒店住宿

現凡於任何合作商戶分店惠顧至少一道純素或素菜餐飲,及消費滿$100,即可獲「一齊找素」一張。顧客可於各大合作餐廳,收集綠色印章並享受獨家優惠。於至少5個不同商戶集齊9個印章後,便可獲得價值$100的KIRR網上現金券,更有機會贏取由StayK贊助提供的香港St.Regis Hotel(瑞吉酒店)一晚雙人住宿禮遇、The Cakery精選蛋糕或 Ma... and The Seeds of life之雙人4 道菜特色午餐。「一齊找素」及首輪優惠有效期為 2021 年 10 月 15 日至11月30 日。

網址: http://kirrconcept.com