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新加坡 TiNDLE 植物性雞肉抵港澳　3日送300份雞包
2 小時前
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新加坡植物雞肉TiNDLE免費排隊Next Gen
新加坡 TiNDLE 植物性雞肉抵港澳　3日送300份雞包
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晚上想吃宵夜？不妨考慮香港W酒店點一份 W Nachos TiNDLE Fiesta。龍舌蘭酒及墨西哥辣椒醃製過的 TiNDLE 塗上玉米片碎後用油炸，上桌前再添上芝士、牛油果醬、玉米片、及酸奶油。

來自新加坡的全新植物雞肉品牌TiNDLE已經登陸港澳19家食肆！食物科技公司Next Gen以植物雞肉，以9種非基因改造、非新穎性全植物配料打造，不含激素、抗生素及膽固醇，每100克含有17克蛋白質。為慶祝登上本港市場，TiNDLE將於7月5至7日，每天送出100份美味的 TiNDLE 植物性菜式。記好日子、排好隊、免費做香港頭批品嘗TiNDLE 的顧客！

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Uma Nota 日本巴西混合風味的 Pastéis de frango，釀滿了 TiNDLE 素雞肉、棕櫚心、和牛油果醋汁。
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Doubleshot TiNDLE sando
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Yes I'am a vego by Big Birdy
  • 7月5日（星期一）下午1時：中環 DOUBLESHOT by Cupping Room 將送出100份 TiNDLE Sandos。
  • 7月6日（星期二）下午1時：上環 404 Plant 將送出100份 Honey Mustard TiNDLE Chicken Bagels。
  • 7月7日（星期三）下午1時：Big Birdy 灣仔分店將送出100份 ‘Yes, I’m a Vego’ TiNDLE Chicken Burgers。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/新加坡-tindle-植物性雞肉抵港澳　3日送300份雞包-274113
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