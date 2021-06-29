新加坡 TiNDLE 植物性雞肉抵港澳 3日送300份雞包

來自新加坡的全新植物雞肉品牌TiNDLE已經登陸港澳19家食肆！食物科技公司Next Gen以植物雞肉，以9種非基因改造、非新穎性全植物配料打造，不含激素、抗生素及膽固醇，每100克含有17克蛋白質。為慶祝登上本港市場，TiNDLE將於7月5至7日，每天送出100份美味的 TiNDLE 植物性菜式。記好日子、排好隊、免費做香港頭批品嘗TiNDLE 的顧客！

7月5日（星期一）下午1時：中環 DOUBLESHOT by Cupping Room 將送出100份 TiNDLE Sandos。

7月6日（星期二）下午1時：上環 404 Plant 將送出100份 Honey Mustard TiNDLE Chicken Bagels。