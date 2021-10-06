新品速遞｜公仔點心推全新口味點心 口水雞味魚肉燒賣、麻辣珍珠雞、芫茜豬肉餃 麻辣/芫茜控必食！

公仔點心又有新品！今次一改傳統點心風味，推出3款不同全新口味的點心：口水雞味魚肉燒賣、麻辣珍珠雞、芫茜豬肉餃，加入麻辣及芫茜風味，開拓不同的味覺體驗！

新品速遞｜口水雞味魚肉燒賣

今個秋天，公仔點心以「傳統增添風味」為主題，將經典點心：燒賣、珍珠雞及餃子，加入港人鍾愛的川式辣度「公仔點心 口水雞味魚肉燒賣」，嗜辣者不能抗拒的麻辣極品「公仔點心 麻辣珍珠雞」及芫茜愛好者必迷上的「公仔點心 芫茜豬肉餃」。其中「口水雞味魚肉燒賣」內附秘製口水雞味醬包，甜酸鹹辣層次鮮明，更帶陣陣蒜香，平時喜歡吃四川菜的你一定不能錯過！

新品速遞｜麻辣珍珠雞+芫茜豬肉餃

提到傳統點心一定少不了珍珠雞，全新味道特地加入麻辣口味！將秘製麻辣配料加入糯米飯及餡料，令嗜辣的你一食上癮！另有近期大熱的「芫茜」，芫茜豬肉餃料加入大量芫茜，茜味十足，配以豬肉，再加入增添爽脆口感的馬蹄，芫茜控必試！除了用微波爐加熱之外，大家亦可以選擇煎煮或氣炸，創出3款不同風味！

「公仔點心 口水雞味魚肉燒賣」及「公仔點心 麻辣珍珠雞」即日起於各大指定超級市場有售，包括：惠康超級市場、百佳超級市場、一田超市、大昌食品、AEON Store及 U購Select。「公仔點心 芫茜豬肉餃」即日起於惠康超級市場獨家有售。

相關新聞：限時優惠｜3日快閃著數！ 惠康+ Market Place買滿$ 500即送Häagen-Dazs家庭裝雪糕

港女賣正宗尼泊爾家傳餃子 醬汁香辣有層次

新品速遞｜公仔點心推全新口味點心 口水雞味魚肉燒賣、麻辣珍珠雞、芫茜豬肉餃 麻辣/芫茜控必食！