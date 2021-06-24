新品速遞｜麥當勞人氣「蝦堡系列」回歸 聯乘多啦A夢 加推櫻花蝦Shake Shake粉/香芋麥旋風

由7月8日起，麥當勞聯乘多啦A夢，帶來人氣「蝦堡系列」美食！當中包括全新「炸洋蔥蝦堡」，夥拍「滋味蝦堡」、「菠蘿蝦堡」和「魚柳蝦堡」強勢登場，更同時推出全新Shake Shake薯條調味粉、「大大杯熱帶菠蘿特飲」及香芋味麥旋風等。

「滋味蝦堡」向來都是麥當勞人氣之選，泰國直送的蝦餅配上秘製醬汁，絕對是夏天必食！由7月22日起，全新「炸洋蔥蝦堡」及「魚柳蝦堡」亦同步登場。

除了蝦堡之外，7月8日亦有全新「櫻花蝦味調味粉」，而7月22日更有「龍蝦湯味調味粉」登場。除此之外，經典口味「和風紫菜調味粉」及「美式BBQ蜜糖調味粉」亦可供選擇。凡購買任何加大超值套餐，即可享用一包調味粉。

夏日炎炎，最適合享用「大大杯熱帶菠蘿特飲」，特飲加入原塊清甜菠蘿，每一口都清爽透心涼！現凡購買任何超值套餐加HK$8，即可飲到。更有闊別多時的「香芋味麥旋風」，香濃順滑的香芋味新地配上脆脆Oreo餅碎，助您暑氣全消！還有啖啖香濃紅豆滋味的「豆沙吉士批」，鬆脆外層配上香甜綿滑的豆沙和吉士醬，帶來意想不到的美味！

麥當勞將以優惠價推出全新海洋滋味二人餐，套餐包括2款主食(菠蘿蝦堡/ 炸洋蔥蝦堡/ 加HK$2升級至魚柳蝦堡*)、中薯條 (2包)及中汽水(2杯)，一次過歎盡多款美食！大家還可下載麥當勞App使用優惠券，只需要HK$32起就可以品嚐滋味蝦堡超值套餐，或購買「蝦堡系列」超值套餐 (滋味蝦堡超值套餐除外)時可以優惠券減HK$3。想慳上慳，使用WeChat Pay付款即減HK$5，滋味蝦堡超值套餐最平$27就可以歎到！(原價$35起)