新店開張｜譚仔三哥新開中環旗艦店 首推串燒+全新米線配料+三哥啤酒

中環打工仔們有口福了！譚仔三哥終於進駐中環蘭桂坊，選址中環翠華餐廳舊址。為慶祝新店開張，它們更推出串燒、限定湯底及全新米線配料！

配合中環地段獨有的中西交匯特色，旗艦店首次採用國際版的店舖設計，以「紅、黑」品牌顏色為主調，再配富有香港特色霓虹燈招牌的TJSG燈箱，摩登感十足。

中環旗艦店更首次提供酒精飲品，除了一眾為人熟悉的啤酒品牌外，當然少不了上月與本土啤酒廠釀製「少爺啤」乘聯推出的兩款手工辣味啤酒— 5小辣的「煳辣‧黑啤」及10小辣的「麻辣‧酸啤」。再配搭四款全新推出的佐酒串燒，包括：兩款「素食滋選」「串燒香辣 Portobello 烤菇」（HK$16）及「串燒辣蒜翠玉瓜」（HK$9）；以及兩款「啖啖肉之選」—「串燒香辣煙腩卷」（HK$14）和「串燒椒汁香草肥牛卷」（HK$16），當作下酒菜一流！

另外，它們更限定推出獨門神秘湯底 - 「砂砂湯」。「砂砂湯」的靈感源於馬來西亞道地風味喇沙(Laksa)，結合三哥傳統口味加以改良，創造了全新的海鮮風味。「砂砂湯」亦可自行選擇辣度。大家同時可加配3款中環分店限定的米線配料包括肥牛、龍蝦丸和墨魚仔，選擇更多！