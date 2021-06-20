望住維港歎日本 A5 和牛：「日山和牛醇酒饗宴」

日山壽喜燒自年多前登陸香港，已一躍成為香港人最愛的日本菜餐廳。無他，疫情下不能返「鄉下」，識食的香港人自然不會放過正宗「過江龍」。連續 10 年獲得米芝蓮一星的日山，現在更是「一枱難求」，預約期甚至長達一個月。不過，香港電訊集團旗下會員獎賞計劃「The Club」推出全新「精彩體驗」禮遇，只要憑指定積分到 The Club 網頁登記，就可以即時報名「日山和牛醇酒饗宴」，不用苦等一個月亦可以享受 The Club 打造的專屬體驗！



日山是超過百年歷史的日本國民品牌，以和牛起家，和牛質素自然無容置疑。日山的和牛皆出自東京著名的肉商「日山畜產」，由職人嚴格挑選日本山形縣的頂級 A5 和牛。今次推出的「日山和牛醇酒饗宴」屬香港限定，以和牛配以清酒餐目佐饌，七月的饗宴特別邀請到 The Food Story 行政總廚張錦祥（Ricky）分享日餐配酒嚐味的知識，邊享用頂級和牛的濃厚味道，邊呷嚐三款清酒的清雅，感受口腔中的新層次碰撞。



品嚐和牛，當然要先嘗試和牛的原有口感。「日山 A5 和牛韃靼」保留牛肉又嫩又綿肉質鮮味，以雞蛋作點綴絕對是畫龍點睛。大廚搭配日山香港限定清酒「鶴齡」（Hogaraka），特殊旨味能夠平衡和牛韃靼的濃厚肉香。



之後的「燒 A5 和牛」同樣亦充滿驚喜；採用的山形縣頂級和牛肉質纖細，油脂分佈平均，以極高溫燒灼後，霜降油花更是入口即溶。搭配的「雄町山田穗」清酒在注入二氧化碳後，令口感帶有氣泡的微炭酸，將和牛的香氣突出得馥郁非常。



鶴齡選用擁有「酒米之皇」美譽的山田錦米及日本百大名山之一的卷機山伏流水，味道淡麗清雅；而「雄町山田穗」的釀製過程紛繁複雜，極度考驗釀酒師的技巧。



經過層層味蕾鋪墊，終於來到饗宴的重頭戲 —— 「日山 A5 和牛壽喜燒」。大廚會即席烹調壽喜燒，在客人面前以關東式堂煮主菜 A5 和牛西冷及肉眼，咬下去和牛的油花迅速四濺，整個口腔的香氣縈繞而不散。搭配的「試驗熟成」每年產量只有 2000 支，以溫熱的方式呈上，令酒體更為圓潤飽滿，兩種精彩搭配更彰顯大廚的功架，體現日山壽喜燒殿堂級的地位。

「試驗熟成」的酒香平穩柔和、層次細膩，其微微的酸味配合主菜 ——「日山 A5 和牛壽喜燒」，既不會蓋過和牛的風采，亦能令兩種截然不同的味道相互輝映。



其實日山之所以享負盛名，靠的不單單只是和牛的質素，而是其獨特的日本匠人精神，從整個用餐體驗都能感受到日山的用心與專業。如果想一嘗專屬 The Club 會員限定的和牛醇酒饗宴，就要立刻報名登記！其他 The Club 體驗亦包羅萬有，包括富衛 1881 公館「世界品酒之旅」威士忌品酒體驗課及與「無名氏」酒廠聯乘的「以酒之名」氈酒工作坊，在美酒佳餚之中品味生活。