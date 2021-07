望住維港歎日本 A5 和牛:「日山和牛醇酒饗宴」

日山壽喜燒自年多前登陸香港,已一躍成為香港人最愛的日本菜餐廳。無他,疫情下不能返「鄉下」,識食的香港人自然不會放過正宗「過江龍」。連續 10 年獲得米芝蓮一星的日山,現在更是「一枱難求」,預約期甚至長達一個月。不過,香港電訊集團旗下會員獎賞計劃「The Club」推出全新「精彩體驗」禮遇,只要憑指定積分到 The Club 網頁登記,就可以即時報名「日山和牛醇酒饗宴」,不用苦等一個月亦可以享受 The Club 打造的專屬體驗!



日山是超過百年歷史的日本國民品牌,以和牛起家,和牛質素自然無容置疑。日山的和牛皆出自東京著名的肉商「日山畜產」,由職人嚴格挑選日本山形縣的頂級 A5 和牛。今次推出的「日山和牛醇酒饗宴」屬香港限定,以和牛配以清酒餐目佐饌,七月的饗宴特別邀請到 The Food Story 行政總廚張錦祥(Ricky)分享日餐配酒嚐味的知識,邊享用頂級和牛的濃厚味道,邊呷嚐三款清酒的清雅,感受口腔中的新層次碰撞。



品嚐和牛,當然要先嘗試和牛的原有口感。「日山 A5 和牛韃靼」保留牛肉又嫩又綿肉質鮮味,以雞蛋作點綴絕對是畫龍點睛。大廚搭配日山香港限定清酒「鶴齡」(Hogaraka),特殊旨味能夠平衡和牛韃靼的濃厚肉香。



之後的「燒 A5 和牛」同樣亦充滿驚喜;採用的山形縣頂級和牛肉質纖細,油脂分佈平均,以極高溫燒灼後,霜降油花更是入口即溶。搭配的「雄町山田穗」清酒在注入二氧化碳後,令口感帶有氣泡的微炭酸,將和牛的香氣突出得馥郁非常。



鶴齡選用擁有「酒米之皇」美譽的山田錦米及日本百大名山之一的卷機山伏流水,味道淡麗清雅;而「雄町山田穗」的釀製過程紛繁複雜,極度考驗釀酒師的技巧。



經過層層味蕾鋪墊,終於來到饗宴的重頭戲 —— 「日山 A5 和牛壽喜燒」。大廚會即席烹調壽喜燒,在客人面前以關東式堂煮主菜 A5 和牛西冷及肉眼,咬下去和牛的油花迅速四濺,整個口腔的香氣縈繞而不散。搭配的「試驗熟成」每年產量只有 2000 支,以溫熱的方式呈上,令酒體更為圓潤飽滿,兩種精彩搭配更彰顯大廚的功架,體現日山壽喜燒殿堂級的地位。

「試驗熟成」的酒香平穩柔和、層次細膩,其微微的酸味配合主菜 ——「日山 A5 和牛壽喜燒」,既不會蓋過和牛的風采,亦能令兩種截然不同的味道相互輝映。



其實日山之所以享負盛名,靠的不單單只是和牛的質素,而是其獨特的日本匠人精神,從整個用餐體驗都能感受到日山的用心與專業。如果想一嘗專屬 The Club 會員限定的和牛醇酒饗宴,就要立刻報名登記!其他 The Club 體驗亦包羅萬有,包括富衛 1881 公館「世界品酒之旅」威士忌品酒體驗課及與「無名氏」酒廠聯乘的「以酒之名」氈酒工作坊,在美酒佳餚之中品味生活。