Am730
Am730
Am730
Am730
Travel . Food
期間限定│Smile Yogurt x MiFFY CAFÉ限定店登陸K11　有可愛三層架、芝士火鍋
2 小時前
#Hashtags
Smile YogurtMiFFY CAFÉK11三層架下午茶蛋糕荷蘭授權雪糕乳酪芝士海鮮雜錦火鍋火鍋Pound & Roll尖沙咀月餅精品北歐風
期間限定│Smile Yogurt x MiFFY CAFÉ限定店登陸K11　有可愛三層架、芝士火鍋
news-images
news-images
Pound & Roll化身MiFFY CAFÉ！
 news-images
店內裝飾充滿北歐風！

尖沙咀K11購物藝術館的Pound & Roll已將搖身一變為MiFFY Café，各位Fans可以品嘗到各款精美點心，包括吸睛的主題蛋糕及閏蜜們至愛的甜點三層架下午茶，更用上荷蘭正式授權的餐具及鍋具盛載！鹹食方面，有芝士海鮮雜錦火鍋及各式西式主食！ 而於MiFFY Café舉行期間，全線Smile Yogurt更會推出MiFFY's garden雪糕乳酪。

news-images
MiFFY甜點三層架$288（2位用） ， 以MiFFY造型三層架盛載的下午茶包括6款甜點及特製飲品，馬卡龍、法國牛油蛋糕、泡芙、24個月巴馬火腿及新鮮生果等。
 news-images
MiFFY芝士海鮮雜錦火鍋 $388（2位用）/ $768（4位用） ，以MiFFY造型三層架盛載，芝士海鮮雜錦火鍋包括大虎蝦、日本北海道帶子、蘇格蘭蟶子、青口、新鮮生果及蔬菜，配以四重傳統芝士，包括瑞士Gruyere, Fontina, Fmmental及意大利Mozzarella，更可以正價8折優惠加購MiFFY 特飲。
 news-images
除了期間限定的甜品外，Pound & Roll還推出全新8款菜式，包括水牛芝士牛油果沙律、蟹肉魚子意大利飯等。
 news-images
MiFFY’s Garden $68雪糕乳酪(左) 、MiFFY Loves Flowers（4吋，右）$198、MiFFY in the Rain（4吋，下）$198
 news-images
柚子紅茶慕斯卷蛋 (4吋)$188，全新柚子紅茶口味以MiFFY的顏色製作成夢幻三層卷蛋，柚子清新口感加上紅茶的微甜及茶香，甜而不膩。

apm期間限定店多款MiFFY月餅及精品

另外，位於塘觀apm大堂（近恒生ATM）特設MiFFY主題期間限定店，售賣多款荷蘭授權的Smile Yogurt x GoodieShopHK月餅及多款獨家精品，包括下午茶最佳配搭MiFFY掛耳茶包，MiFFY精美碗碟套裝、文具控必收藏的文件夾等，獨家於限定店發售！新張期間凡購買月餅禮盒，即可以7折價錢換購指定產品。

news-images
位於九龍觀塘觀塘道418號apm大堂（近恒生ATM）的GoodieShopHK期間限定店，有多款精品發售，包括下午茶最佳配搭MiFFY掛耳茶包，MiFFY精美碗碟套裝、文具控必收藏的文件夾等，獨家於限定店發售！新張期間凡購買月餅禮盒即可以7折價錢換購指定產品。
 news-images
特別版荷蘭正式授權 2021年MiFFY雙層月餅禮盒，包括MiFFY特色鳳梨月餅2件、MiFFY經典奶皇月餅2件、MiFFY 10cm巨型曲奇3件（糖皮原味、綠茶味及巧克力味各1件）、MiFFY懷舊燈籠、MiFFY雙面日式手挽袋(防水面料製造)。隨月餅禮盒附送精美MiFFY紙袋乙個。早鳥優惠$468
 news-images
店內亦有售熱賣的MiFFY x GoodieShopHK鳳梨及奶皇月餅（各2件），獲荷蘭正式授權，包裝精美可愛。隨月餅禮盒附送精美MiFFY紙袋乙個。$208（早鳥優惠$188）
 news-images
一套三件的木系環保餐具(左)，配上MiFFY布袋包裝，充滿和式風味同時方便攜帶！$88 MiFFY A4文件夾，文貝控必收藏！MiFFY全新A4文件夾(右)充滿田園氣息，學生定OL都合適！$48（一套2個）
 news-images
荷蘭正式授權MiFFY「花漾伯爵茶」及「莓果花園」茶袋（各10包） ，當中「花漾伯爵茶」茶袋特別加入玫瑰花及矢車菊，提升味道層次！$98

Smile Yogurt x MiFFY CAFÉ

期間│8月28日至11月27日│尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B104號舖│12:00 nn– 10:00pm

MiFFY主題期間限定店

期間│8月22日至9月30日│觀塘觀塘道418號apm大堂（近恒生ATM）

月餅網上訂購

https://goodieshop.shoplineapp.com/

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/期間限定│smile-yogurt-x-miffy-café限定店登陸k11　有可愛三層架、芝士火鍋-282934
#Hashtags
Smile YogurtMiFFY CAFÉK11三層架下午茶蛋糕荷蘭授權雪糕乳酪芝士海鮮雜錦火鍋火鍋Pound & Roll尖沙咀月餅精品北歐風

明閣 植物魚有驚喜

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
明閣 植物魚有驚喜
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多