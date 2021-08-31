期間限定│Smile Yogurt x MiFFY CAFÉ限定店登陸K11 有可愛三層架、芝士火鍋

尖沙咀K11購物藝術館的Pound & Roll已將搖身一變為MiFFY Café，各位Fans可以品嘗到各款精美點心，包括吸睛的主題蛋糕及閏蜜們至愛的甜點三層架下午茶，更用上荷蘭正式授權的餐具及鍋具盛載！鹹食方面，有芝士海鮮雜錦火鍋及各式西式主食！ 而於MiFFY Café舉行期間，全線Smile Yogurt更會推出MiFFY's garden雪糕乳酪。

apm期間限定店多款MiFFY月餅及精品

另外，位於塘觀apm大堂（近恒生ATM）特設MiFFY主題期間限定店，售賣多款荷蘭授權的Smile Yogurt x GoodieShopHK月餅及多款獨家精品，包括下午茶最佳配搭MiFFY掛耳茶包，MiFFY精美碗碟套裝、文具控必收藏的文件夾等，獨家於限定店發售！新張期間凡購買月餅禮盒，即可以7折價錢換購指定產品。

Smile Yogurt x MiFFY CAFÉ

期間│8月28日至11月27日│尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B104號舖│12:00 nn– 10:00pm

MiFFY主題期間限定店

期間│8月22日至9月30日│觀塘觀塘道418號apm大堂（近恒生ATM）

月餅網上訂購

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