Am730
Am730
Am730
Am730
Travel . Food
東京チカラめし Chikara Meshi登陸旺角 鐵板牛丼即叫即燒
1 小時前
#Hashtags
東京チカラめし
東京チカラめし Chikara Meshi登陸旺角 鐵板牛丼即叫即燒

想快靚正食碗牛肉丼都有得鐵板燒？更是即叫即燒兼平民快餐價！說的是享「燒牛丼元祖」美譽，在日本擁有超過10年歷史的連鎖牛丼過江龍「東京チカラめし」(Tokyo Chikara Meshi)，今日正式登陸旺角The FOREST，於波鞋街節期間更有特別優惠！

文：Winki、攝 : Jackie So、部分由店方提供 
 

news-images

有別於一般汁煮牛肉丼，東京チカラめしChikara Meshi的燒牛肉丼味道更濃郁！餐牌以燒牛肉丼、鹽燒牛肉丼及芝士燒牛肉丼為基礎，再分別配搭生玉子、沙律或炸雞等小食作套餐，加上豚肉丼組別，就是丼飯的24個選擇。全部丼飯分為「並(普通碗)」及「大」(肉類增量25%)，另有定食套餐及咖喱飯等，可自由組合出無窮配搭。

店方嚴選一定厚度及分量的美國牛腹脅肉作牛肉丼。以招牌燒牛肉丼為例，先將牛肉與洋蔥絲分放多個細膠盒，每個盒再加入醃汁醃好，顧客落單後取一膠盒分量落鐵板燒至微焦，期間會蓋上從日本訂製的疏氣鐵盒，並加水煮約1分鐘，保持水份。牛肉放上飯面後，再淋上另一種特製醬汁，最後按丼種類放上芝麻、菠菜或蔥花等，而豚肉丼則以荷蘭五花腩炮製，醃汁與飯面汁又與牛肉款式不同，加上其他配料，撞出不同變化。

news-images
每份肉類都會放鐵盒內燒煮(底部為空心)，加蓋後於頂部空隙加入少許水炆煮，令肉質保持juicy。
 news-images
招牌燒牛肉丼，牛腹脅肉質緊實，雙重醬汁加上本身牛肉汁，濃郁到不得了。愛清淡口味的建議加配生赤玉子，中和鹹味。$45(並)、$55(大）
 news-images
芝士燒牛肉丼，在燒好的牛肉上灑上Mozzarella芝士碎及巴馬臣芝士粉，並以火槍輕灼至半融，最後灑上黑椒。店內冷氣頗大，想食到熱辣辣拉絲效果，就記得不要揀風口位了！$55(並)、$65(大）
 news-images
鹽燒豚肉丼，綑住筋位的五花腩夠爽彈，飯面淋上由日本直送的獨家配方鹽燒醬汁，再放上大量蔥絲點綴，蔥絲fans之選。$45(並)、$55(大）
 news-images
重量級牛肉飯，肉類比正常分量(普通碗)肉類增量接近60%的重量。$75
 news-images
可追加或配搭成套餐的餃子、沙律、唐揚炸雞。

店方由本月26日起推出重量級牛肉或豚肉飯，為慶祝THE FOREST波鞋街節，食客更可於26日(星期六)至7月13日(星期二)期間以優惠價每碗$55享用，數量有限，售完即止。


旺角奶路臣街17號THE FOREST地下G8號舖│2802 3308

news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/東京チカラめし-chikara-meshi登陸旺角-鐵板牛丼即叫即燒-273028
#Hashtags
東京チカラめし

夏日減肥｜清爽沙律萬能配搭公式 + 3款自製健康沙律醬食譜

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
夏日減肥｜清爽沙律萬能配搭公式 + 3款自製健康沙律醬食譜
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多