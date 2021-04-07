東京チカラめし Chikara Meshi登陸旺角 鐵板牛丼即叫即燒

想快靚正食碗牛肉丼都有得鐵板燒？更是即叫即燒兼平民快餐價！說的是享「燒牛丼元祖」美譽，在日本擁有超過10年歷史的連鎖牛丼過江龍「東京チカラめし」(Tokyo Chikara Meshi)，今日正式登陸旺角The FOREST，於波鞋街節期間更有特別優惠！

文：Winki、攝 : Jackie So、部分由店方提供



有別於一般汁煮牛肉丼，東京チカラめしChikara Meshi的燒牛肉丼味道更濃郁！餐牌以燒牛肉丼、鹽燒牛肉丼及芝士燒牛肉丼為基礎，再分別配搭生玉子、沙律或炸雞等小食作套餐，加上豚肉丼組別，就是丼飯的24個選擇。全部丼飯分為「並(普通碗)」及「大」(肉類增量25%)，另有定食套餐及咖喱飯等，可自由組合出無窮配搭。

店方嚴選一定厚度及分量的美國牛腹脅肉作牛肉丼。以招牌燒牛肉丼為例，先將牛肉與洋蔥絲分放多個細膠盒，每個盒再加入醃汁醃好，顧客落單後取一膠盒分量落鐵板燒至微焦，期間會蓋上從日本訂製的疏氣鐵盒，並加水煮約1分鐘，保持水份。牛肉放上飯面後，再淋上另一種特製醬汁，最後按丼種類放上芝麻、菠菜或蔥花等，而豚肉丼則以荷蘭五花腩炮製，醃汁與飯面汁又與牛肉款式不同，加上其他配料，撞出不同變化。

店方由本月26日起推出重量級牛肉或豚肉飯，為慶祝THE FOREST波鞋街節，食客更可於26日(星期六)至7月13日(星期二)期間以優惠價每碗$55享用，數量有限，售完即止。



旺角奶路臣街17號THE FOREST地下G8號舖│2802 3308