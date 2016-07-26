東京奧運｜張家朗奪金 多間餐廳/商店限時優惠一覽 叫家朗有免費珍奶

被稱為「劍壇193」的張家朗於東京奧運男子花劍個人賽決賽，激敗意大利劍手，勇奪香港史上第2面奧運金牌。不少商家都趁機推出「家朗優惠」以慶祝，以下為大家整理各餐廳及商店的限時優惠，其中名字叫「家朗」更可飲到免費珍珠奶茶！

【茶飲店】

花斑茶社

名字叫「家朗」都可以享用免費飲品。（7月27日限定）

分店地址：尖沙咀、荃灣、堅尼地城、荔枝角、新蒲崗、屯門、北角、元朗、灣仔、將軍澳

九份茶舍

名字含「家」字或「朗」字都可享半價優惠。（7月27日限定）

分店地址：旺角、葵涌、石門、屯門、深水埗、慈雲山、紅磡

迷客夏

全線Milksha飲品每杯減$5。（7月27日限定）

分店地址：銅鑼灣、旺角、荃灣、將軍澳

鹿角巷

全線Milksha飲品每杯8折。（7月27日限定）

分店地址：尖沙咀、旺角

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【餐廳】

夢の丼

夢之丼所有食物全單85折。（7月27日限定）

分店地址：土瓜灣譚公道2號地舖、西環皇后大道西513－519號尼斯花園地舖

程班長台灣美食

程班長台灣美食全店9折。（7月27日限定）

分店地址：九龍荔枝角長沙灣道883號億利大樓1樓102室

彩虹串燒專門店

所有訂座堂食可享八折優惠，如名字有「家朗」更可獲7折優惠。

分店地址：大埔墟運頭街12-18號地下B1舖、荃灣路德圍運通街10號M舖

牛摩

外賣自取火鍋套餐全日8折。（7月27日限定）

永年士多

於永年Facebook或Instagram 專頁Like & Share帖文，三間分店（元朗，尖沙咀及銅鑼灣店）全線七折。（7月27日限定）

分店地址：元朗、尖沙咀、銅鑼灣

鴻仔記車仔麵

由今日(27日)至8月2日推出一星期「張家朗」優惠，任何人身分證有「張」、「家」、「朗」其中兩字可享半價；三個字全中更可免費。

分店：天水圍、沙田、粉嶺、九龍城

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【商店】

燒賣皇后

為慶祝「花劍193」張家朗勇奪奧運金牌，燒賣皇后推出限時優惠，即日起去 到燒賣皇后網店，輸入優惠碼：HKaddoil ，即全單11%OFF（7月27日限定）

網址：https://www.queenofsiumai.com/

FRESH 新鮮生活

由今日(27/7)起至明日(28/7)，全線香檳95折，優惠只適用於實體店內的收銀處。

分店地址：鰂魚涌康山道1號康怡廣場北座M層、將軍澳康城路1號The LOHAS康城2樓201-201A號舖

遊牧雜貨

憑優惠碼「HKaddoil」購物可享八九折。（7月27日限定）

網址：https://store.travelpop.hk/

Foodpanda

推出限時優惠碼「TEAMHK」，結帳時輸入優惠碼，任何訂單滿100元即減20元。

JOOX

7月27日起一連5日推出限時優惠，買JOOX 12個月VIP即額外送你12個月。

優惠日期：7月27日- 31日

優惠詳情一覽：