植物奶｜皮膚變好要戒牛奶？ 7款必試植物奶推薦 豌豆奶、腰果奶

近年植物奶逐漸成為新興的「奶類」，不但卡路里較低，而且不會像牛奶容易引起暗瘡問題。所以如果想減脂減重或改善皮膚，較低卡和低糖分的植物奶便是比牛奶更好的選擇。以下就為大家推薦7款必試的植物奶，每款都可以在香港的超級市場或網購平台中買得到，不用特意找代購就可以喝得到！

【植物奶品種】

市面上有不少植物奶，最常見的有豆奶、燕麥奶、杏仁奶、米奶、椰奶等，而近年亦有新興其他小眾奶類，例如腰果奶、核桃奶、奇亞籽奶、藜麥奶、黑芝麻奶等，每款植物奶都有不同的營養價值，而且味道亦不同，因此可因應需要選擇適合的植物奶。

【PIKOO 瑞典豌豆奶】

來自瑞典的PIKOO專門出品適合用來調配咖啡的植物奶，可以做到與任何咖啡都百搭，因此特別受咖啡店歡迎。而他們的植物奶中便有較少見的豌豆奶，採用新鮮綠豌豆製作，含有維他命A與B1，同時含有豐富的礦物質，能夠幫助排走身上多餘的鹽分、降低血壓等，改善容易疲倦、高血壓等問題。最重要的是其豌豆奶含有豐富的蛋白質卻低碳水，因此特別適合健身人士飲用。如果平日有在家沖調咖啡的習慣，不妨轉用這款豌豆奶製作吧！

營養價值（每100mL）：

熱量 42 Kcal／脂肪 3g／碳水化合物 1.9g

【MINOR FIGURES 純素燕麥奶】

燕麥奶屬於較入門級的植物奶，香港不少咖啡店亦有加錢轉燕麥奶的服務。在所有植物奶中，燕麥奶的口味就較自然，而且不含堅果、麩質等過敏源，對腸胃較敏感的人士來說屬最安全的選擇。而MINOR FIGURES的純素燕麥奶屬不少港人喜愛的選擇，不但適合純素食者，同時含有比牛奶高出10%的鈣質，可以用於穀類食品、咖啡、茶等代替牛奶，成為敏感人士的替代品。

營養價值（每100 mL）：熱量 49Kcal／脂肪 2.1g／碳水化合物 9.5g

【OATLY 咖啡師燕麥飲品】

OATLY屬另一個在香港特別受歡迎的燕麥奶品牌，含有原味、朱古力味和咖啡師專用口味三種，而大部份咖啡店都會選用它的咖啡師燕麥飲品來調配咖啡，除了帶有絲滑口感外，味道亦香濃不膩，與咖啡、抹茶等輕易融合。雖然它適合用於沖泡咖啡，但它仍然有燕麥奶的營養價值，不但含有豐富纖維，可以降低壞膽固醇，有益心臟和血管健康，而且能做增強飽腹感的效果，因此不妨在家製作飽肚又健康的咖啡吧！

營養價值（每100 mL）：熱量 58Kcal／脂肪 3g／碳水化合物 6.5g

【Sanitarium So Good腰果奶(無糖)】

不少人都會將腰果當作零食食用，而澳洲品牌Sanitarium推出的So Good植物奶系列中，便有利用新鮮腰果磨製而成的腰果奶，帶有腰果獨特的香氣和濃稠的質地，因此比其他植物奶更容易入口，無論單喝或搭配肉桂、可可粉等調味品都十分適合。而腰果奶本身就含有比牛奶更多的鈣質，So Good系列的腰果奶更是無糖配方，加上屬低脂和低飽和脂肪酸的飲品，作為早餐開啟每一天屬不錯的選擇。

營養價值（每100 mL）：熱量 18Kcal／脂肪 1.4g／碳水化合物 0.9g

【Vitariz有機天然稻米奶】

米奶在香港並不算受歡迎，但卻在歐美地區十分流行，不但擁有穀類的營養價值，同時低卡高纖，味道帶有米的甘甜且口感幼滑，令不少人都選擇以它取代牛奶。而Vitariz的有機天然稻米奶就使用無麩質的大米製造，屬低過敏性的穀物，特別適合關注健康的素食者飲用。而且這款有機天然稻米奶不含任何膽固醇，以及有多種口味選擇，除了可以用作取代牛奶或豆奶，還可代替牛奶製作成各式各樣的甜品或飲品，喜歡米香的話不妨一試。

營養價值（每100 mL）：熱量 65Kcal／脂肪 2g／碳水化合物 11g

【Blue Diamond 無糖原味杏仁樂】

杏仁奶與燕麥奶一樣，同樣屬常見的植物奶，而在眾多植物奶中，杏仁奶的熱量極低，以Blue Diamond的無糖原味杏仁樂為例，一杯（以250mL為基礎）約只有約30kcal，而且屬於無糖配方，特別適合減肥人士飲用。杏仁奶同時含大量的不飽和脂肪酸和豐富的維他命A和E，有助抗氧化，對皮膚有一定程度的好處，不用擔心牛奶造成的皮膚問題。

營養價值（每100克）：熱量 12Kcal／脂肪 1.0g／碳水化合物 0.2g

【137 Degrees Nut Milk 原味核桃奶】

核桃含有豐富維生素B5、葉酸和Omega，有助益智補腦，而137 Degrees Nut Milk的原味核桃奶便是由100％非基因改造原粒核桃製成，特別適合學生或上班族飲用。核桃奶同時屬純素植物奶，而且零反式脂肪和膽固醇，因此減肥時可放心飲用。137 Degrees Nut Milk除了原味核桃奶外，還有推出抹茶口味的核桃奶，喝起來與抹茶牛奶無異，抹茶控絕對值得一試！

營養價值（每100克）：熱量 34Kcal／脂肪 2.8g／碳水化合物 1.7g