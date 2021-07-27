正宗韓菜｜盤點7間過江龍韓國餐廳 嘆正宗韓菜止旅行癮！ ISAAC TOAST、喜來稀肉

受疫情影響，沒辦法去旅行已經超過一年，即使在香港可以吃到各地的美食，也不及在當地吃到的味道。以下就為大家盤點7間過江龍韓國餐廳，無論是輕食或是韓燒都可以吃到正宗韓菜的味道，一止旅行癮！

【輕食】

1. ISAAC TOAST

每逢到韓國旅行，應該有不少港人都必定會去ISAAC TOAST吃三文治作早餐，雖然只是三文治，但ISAAC TOAST卻以獨特的醬汁和新鮮、豐富的餡料製作出熱騰騰的三文治，因此特別受遊客歡迎。而ISAAC TOAST在香港就有沙田和旺角兩間分店，仍能保持韓國的味道和口感，可以一解思鄉之情。

地址：

－沙田沙田正街18號新城市廣場第三期3樓A311號舖

－旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓F1號舖

2. School Food Blooming Mari

說起初代來香港開分店的韓國過江龍餐廳，就不得不數專賣Fusion韓國菜的School Food！School Food雖然亦有各種飯、麵等主食售賣，但最為人熟知的便是其特色紫菜包飯，例如墨汁魷魚、雞蛋餐肉等不同口味，在香港更是有多間分店，方便大家去「覓食」。

地址：

－旺角彌敦道700號T.O.P.地庫層B04號舖

－九龍灣偉業街33號德福廣場二期5樓501B號舖

－將軍澳貿易路8號新都城中心2期2樓2037號舖

－元朗元龍街9號形點I期2樓2042號舖Foodeli

－觀塘鴻圖道55號幸運工業大廈11樓L號舖

3. 阿里郎熱狗棒

韓國另一款大熱的輕食便是獨特的熱狗棒，與傳統的熱狗不同，熱狗棒直接將香腸包裹在麵包裏再進行油炸，而香腸內外更會有芝士、薯仔等材料，建議灑上砂糖再擠上番茄醬和黃芥末一起食用。而香港的阿里郎熱狗棒更有售賣仿韓國大熱的「Egg Drop」厚蛋多士，可以一次過滿足兩個願望。

地址：

－旺角奶路臣街12-26號啟賢大廈地下7B號舖

－天后電氣道54號亨環天后Food Loft地下G1號舖

－尖沙咀金巴利道7-12號地舖

4. JUICY Fresh Juice Bar

韓國流行喝飯後咖啡，因此在韓國街頭有各種咖啡店，而對於不愛喝咖啡的人來說，JUICY(쥬씨)便是不錯的選擇，專門販賣各種鮮榨果汁，勝在價格便宜又足料！而近年JUICY亦在香港設立分店，雖然餐牌幾乎與韓國一樣，但價格就偏貴，偶爾想喝果汁的話也可以買來喝。

地址：

－中環港鐵香港站HOK42號舖

－尖沙咀加拿分道8-12號嘉芬大廈地下A1號舖

【韓燒】

5. 喜來稀肉

韓國除了滿街都是咖啡店外，烤肉店亦是隨處可見，而為了一解思鄉情結，當然少不了到過江龍的韓燒店，而喜來稀肉便是其中一間。雖然在韓國的喜來稀肉並非特別受歡迎，但香港的喜來稀肉就最貼近韓國的味道，特別推薦護心肉及牛肋骨肉，它的爐邊蛋也是必吃之一，吃完後還可以叫店員免費添加。

地址：

－尖沙咀金巴利道79-81號金栢閣1樓連地下

－旺角廣華街3號百利達廣場地庫

－銅鑼灣登龍街41-51號金龍大廈地下3號舖及1樓

6. 新麻浦BBQ

早年來香港的過江龍韓國餐廳並不多，除了喜來稀肉外，新麻浦BBQ便是少有的正宗韓式燒肉店之一。與喜來稀肉一樣，新麻浦BBQ都有出色的「爐邊蛋」，最特別的是套餐通常以三層的「港女Tea」層架送上，而且還有各種海鮮供燒烤，菜式的選擇相對較多，不過味道就比韓國店遜色。

地址：

－將軍澳坑口重華路8號東港城二樓225號舖

－元朗元龍街9號形點一期地下G008號舖

－葵芳興芳路223號新都會廣場L1層185號舖

－大埔安邦路9號大埔超級城B區2樓287-295號舖

7. 吉列牛忌廉烏冬專門店

不少人都以為吉列牛的燒肉都是來自日本，但這一間吉列牛忌廉烏冬專門店(고베 규카츠)卻是來自韓國的過江龍，而且在韓國亦有十多間分店，主打吉列牛的燒烤和忌廉烏冬，味道與在韓國店吃到的相近，不想只單吃傳統韓式烤肉的話可以一試。

地址：

－銅鑼灣耀華街3號百樂中心22樓

－旺角彌敦道726號17樓