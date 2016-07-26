港麗酒店 x Venchi歡樂可可下午茶 品嘗特級朱古力風味點心

一片頂級朱古力不僅給人愉悅的幸福感，背後隱含著工匠的工夫、堅持與手藝。香港港麗酒店樂聚廊與百年意大利朱古力工藝品牌Venchi合作，由即日至9月12日期間攜手呈獻一系列以Venchi特級朱古力為靈感而打造Taste of Allegria下午茶美點，帶來與別不同的清爽夏日！

酒店意藉行政總廚Claudio Rossi融合Venchi各式特級朱古力，創作多款精緻鹹甜美點。甜點方面，源於意大利皮埃蒙特地區的「意式黑朱古力布甸」為經典的特色甜品，入口如絲輕柔幼滑，每一口都縈繞著Venchi 56%黑朱古力的香濃可可氣息，頂部綴以杏仁脆，口感層次更添豐富；另有「香橙朱古力蛋糕」及「黑朱古力覆盆子果撻」完美展示水果與朱古力天衣無縫的搭配。

鹹點方面，主廚採用意大利時令食材打造，「車厘茄開心果意式麵包」以香氣濃郁的羅勒青醬作點綴，清爽怡人。「巴馬火腿芳堤娜芝士藏紅花麵包」鹹香可口又鬆軟，回味悠長。「煙三文魚意大利軟芝士朱古力泡芙」極富新意，煙三文魚嫩滑帶煙燻味，甘香豐膄，混合滑溜軟芝士配以Venchi朱古力泡芙進食，鹹甜交錯，惹味十足。美食以外，雙人下午茶亦包含兩杯飲料，賓客可選士多啤梨氣泡特調Strawberry Fritz、特選朱古力鮮奶黑茶Cocoa Tea Latte、精選茗茶或咖啡；亦可以點選一杯Moscato d’Asti意大利氣泡酒(需另加$120)，帶有花香、桃子、蜂蜜、柑橘滋味。

Conrad X Venchi ‘Taste of Allegria’ 下午茶

2021年7月12日至9月12日│下午3時至5時30分 (星期一至五)、下午2時至3時30分或下午4時至5時30分 (星期六及星期日)

雙人份$558元*，單人份$338元*，隨下午茶免費贈送Venchi特選朱古力四片及Venchi購物優惠禮券乙張^，讓你延續舌尖上的香甜喜悅體驗。

*另收取加一服務費、^購物優惠禮券送完即止

香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層│2822 8891