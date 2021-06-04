筲箕灣抵食爆丼

講起筲箕灣，大家一定會去大街搵食，不過於2018年入伙的樓盤形薈，樓下商場就為區內提供更多選擇，然直至今天仍然有舖位在招租，可見搵食地盤或許仍有發展空間，而7間已營業的食肆中，除了日式燒肉店，暫時只有一間日本料理，主打抵食大碗丼飯的九井食堂。文：Winki、攝：Jackie So



於香港仔有分店的九井食堂，新店同樣標榜只要付出平民抵食價就可以享用到新鮮食材。店方強調每日有飛機貨到，如貨源不新鮮寧願不賣，晚市餐牌共8款魚生及天婦羅丼飯，當中最高級可以品嘗到海膽、極上拖羅，另有帆立貝及油甘魚等；而壽司、刺身、卷物等超過六十款，比較特別的款式有連同壽司飯和紫菜一同上碟的時令原板海膽及火炙焦糖鵝肝壽司；另有鍋物、定食套餐及小食，選擇可謂十分豐富。而各款丼飯可額外加$38升級套餐，另有追加費用的飲品或啤酒放題。

至於午市就更抵食，13款丼飯包含三款刺身丼，九十大元有找！其餘款式有天婦羅、牛肉丼及大盛鰻魚等，另有9款湯烏冬、拉麵及鍋物，最平$66起，全部款式已包括無限享用店中央自助放題吧，包括沙律、麵豉湯、咖啡、汽水，至於啤酒放題及Movenpick雪糕則需額外追加費用。

九井食堂│筲箕灣筲箕灣道393號形薈1樓3號舖│2362 3186

▲雜錦刺身丼($128，左)及角切刺身丼($98，中)同樣於午市供應，老闆強調分量不變，一樣咁大碗足料！至於鋪滿厚切拖羅的極上拖羅刺身丼($188)，就只限晚市供應。爆丼無論魚生及飯底也十足十，每款材料均十分新鮮，就連平日絕不會是主角的希靈魚，腥味不霸道之餘亦十分爽口，但女士們要獨自消滅需要多點耐力了。升級套餐另包括蒸蛋、麵豉湯及沙律。