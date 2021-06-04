簡易食譜｜新手亦輕鬆做到 在家輕鬆DIY 4款美食

周末連假，不想外出熱辣辣於食肆門外排隊搵食，不妨跟著以下4個簡易食譜，就算留在家中亦可以炮製出精美美食！

【棉花糖曲奇】

有想過香軟的棉花糖也可變成曲奇嗎？製作方法十分簡單，不需要做任何攪拌功夫，只需直接將棉花糖當作曲奇的基底，再加上各種不同口味的果乾、果仁或餅乾即可，簡單又好看！不過做好後的棉花糖曲奇不能在空氣中放太久，不然便會不夠香脆，因此每次吃完後記得要密封保存。

即睇詳盡食譜︰曲奇愛好者必學！ 4款不同口感曲奇食譜教學

【開胃番茄食譜】

最近天氣十分炎熱，難免令人失去食慾，因此不如利用清爽的番茄，製作開胃的食品。以下就有5款番茄食譜教學，分別是番茄肉醬雞蛋卷、全麥番茄蛋餅、番茄烘蛋、番茄炒金菇、無水番茄濃湯，學會之後用來擊退炎熱的夏天吧！

即睇詳盡食譜︰天氣太熱無食慾？！5款開胃番茄食譜教學

【免焗芝士蛋糕】

受到疫情影響，不少人都變身家中的小廚神，甚至自創不同簡單食譜。最近日本有網民在Twitter分享一個超級簡單的芝士蛋糕食譜，不但材料及步驟簡單，更不需要用到焗爐，廚房新手都輕鬆做到！

即睇詳盡食譜︰簡單版免焗芝士蛋糕 只需4種材料就可以做到！

【創意公仔麵煮法】

公仔麵一直都是忙碌時的好伙伴，但煮麵除了加雞蛋、午餐肉外，其實還有很多新奇的食法！以下就為大家準備了4種公仔麵特別煮法，分別是蛋黃醬辛辣麵、麻醬酸辣牛肉麵、番茄牛奶公仔麵及韓式年糕公仔麵。有時間的話不妨嘗試一下，讓吃厭了的公仔麵也變得新鮮吧！

即睇詳盡食譜︰即食麵都可以變高級？盤點4種公仔麵特別煮法