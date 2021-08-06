美食博覽2021｜美食展必買必搶攻略 $1即食雞煲/$1鮑魚海味拼盤

美食博覽重新回歸灣仔會展，將於8月12至16日一連五日舉行。不少參展商都推出限定折扣優惠，其中最吸引一定非「1蚊優惠」莫屬！以下為大家整理不同1蚊優惠，包括海味拼盤、即食雞煲等等。

【海味拼盤】

首日會場以$1搶購價購買「星級佳餚—海味盛薈」，一盒有齊鮑魚、花膠、海參、雞腳、鴨掌、蠔皇花菇及古法炆豬手，限量30份；購買即食極品鮑魚（澳洲2隻裝）$628 /盒，更可加$1多一盒。

攤位編號：1C-D10 鴻星食品

【即食雞煲】

展覽期間每日下午1及3時將設優惠時段，以$1試食價發售自家港味雞煲及惹香辣雞煲，每個時段限售10個。

攤位編號：3D-B17-19 樂婷媽媽

【杏仁蛋卷】

以展會價購買1蚊一盒楓葉Q巴士窩心杏仁蛋卷7塊，名額共20盒。

購買時段：11:00, 15:00

攤位編號：1A-E13嘉和食品國際有限公司

【貓山王榴槤冰皮月餅】

貓山王榴槤冰皮月餅1蚊1個（共100份），每人每日限買1個，先到先得，需要排隊或派籌。

購買時段：10:00 - 11:00

攤位編號：1E-A11佰成集團有限公司

【赤小豆薏米煲排骨湯】

$1/1盒赤小豆薏米煲排骨湯350g (價值$63)，首日限量發售30包

排隊攞籌，數量有限，先到先得，每人限買一次。

攤位編號：1A-E22 益生集團國際有限公司

【鮮鮑魚】

於攤位消費任何產品滿$100，加$1換購1隻「餸記潮食」白滷水鮮鮑魚（原價$80元/1隻）。

攤位編號：1A-E21睇送食飯

【日本素麵】

於攤位內購買任何產品滿$50元即可以$1元換購新品日本製造「度小月揖保乃系手延素麵150克」1包，數量有限，換完即止。

攤位編號：1A-E08 通泰行有限公司

【金蟲草袪濕健脾湯包】

以展會價$1購買金蟲草袪濕健脾湯包; 每天20份。

攤位編號：1B-B02香港綠之聖食品有限公司

【蔘纖啫喱】

以展會價$1購買一條蔘纖啫喱，每天每時段100份，需提供優惠券小册子內的正官庄優惠券，才能享有優惠。

購買時段：11:00, 15:00, 18:00

攤位編號：1D-C10 韓國高麗參(中國)有限公司

【一斤果醋/原粒花生粟米粒/越式牛肉湯】

以展會價$1換購1支一斤果醋(紅葡萄味600g)；$1/包NanaMee越式牛肉湯體驗裝(50g)；$1/包HBAF烤焗原粒花生粟米粒(190g)

購買時段：10:00開始，售罄即止

攤位編號：1C-D18高格行有限公司

【藏冰川礦泉水】

以展會價$1蚊購買1支1.5L 5100藏冰川礦泉水，每天5個名額，每人限購2支。

購買日期：13/8, 14/8, 15/8

購買時段：10:00 - 13:00

攤位編號：1C-D18中進企業有限公司

【抽油煙機】

以展會價$1購買富士皇FR-MS1970抽油煙機 (原價$3,980)，每天名額1個 (共2天)，包本地運送，不包安裝。

購買時段：11:00, 15:00

攤位編號：3G-H10富達(遠東)貿易有限公司