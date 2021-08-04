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美食博覽2021｜門票攻略一覽　最平$10去齊5個展覽/3萬打針市民免費入場
1 小時前
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美食博覽2021｜門票攻略一覽　最平$10去齊5個展覽/3萬打針市民免費入場
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美食博覽2021｜門票攻略一覽　最平$10去齊5個展覽/3萬打針市民免費入場

美食博覽相隔一年再次舉行，將於8月12至16日回歸灣仔會展。除了美食展之外，今年亦設有4個不同展覽如香港國際茶展、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽、香港國際美酒展(特別展)。最平$10就可以去齊5個展覽，而已經接種疫苗的人士更有機會可以免費入場！

美食博覽於8月12至16日一連5日舉行，設有「公眾館」及「尊貴美食區」。「公眾館」內的「美食薈萃廊」網羅20多個品牌，當然少不了「尊貴美食區」，區內將展示來自亞洲及歐美的頂級佳餚，各式甜品、有機綠色食品及各地精品咖啡等。今年亦特別增設香港國際美酒展（特別展），包羅新舊世界葡萄酒、清酒、威士忌，以至手工啤酒。國際茶展呈獻多款高質特色茶葉，例如南非國寶茶、全手工炭焙鐵觀音、日本茶道級抹茶等，以及多款茶具。

家電‧家品‧博覽將有齊各式各樣的家庭電器、廚具、餐具及家庭用品，大家更可以買到全港首創IoT智能防乾燒煤氣煮食爐及日本摺疊萬用焗爐等。而美與健生活博覽將展示一系列美妝及適健產品，包括韓國人氣洗護套裝、有機防曬面霜等，更有便攜式全方位健身器，宅在家都可以強身健體。

市民亦可以在場內使用電子消費券，有85%的受訪展商已表示會接受電子消費券消費，八達通及WeChat Pay更為展商提供獨家優惠。

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共 5 張照片
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門票一：$40（5個展覽+尊貴美食區）
持票人士可憑票參觀美食博覽公眾館、尊貴美食區、香港國際美酒展(特別展)、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽。
購買方法：套票於01空間電子門票銷售平台、全線7-11、OK便利店、快達票售票網及八達通App有售。
訪港人士票價優惠：訪港人士前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票，即可以每位港$30 購買套票 一張。

門票二：$25（5個展覽+全日任何時段進場）
持票人士可憑票參觀同日的美食博覽公眾館、香港國際美酒展(特別展)、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽。如想參觀的尊貴美食區需另付追加票價港幣$15。
購買方法：套票於01空間電子門票銷售平台、全線7-11、OK便利店、快達票售票網及八達通App有售。
傷健人士票價優惠：凡出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士，可前往展覽會場以每位港幣$10 入場。
訪港人士票價優惠：訪港人士前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票，即可以每位港幣$20 購買門票一張。

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美食博覽於8月12至16日一連5日舉行(資料圖片)

門票三：$10（5個展覽+早上時段進場）
持票人士可憑票於8月12, 13及16日期間中午12時前進場參觀同日的美食博覽公眾館、香港國際美酒展(特別展)、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽。參觀即日的尊貴美食區需另付追加票價港幣$15 (8月16日除外)
購買方法：只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場，訪港人士及傷健人士同價。

門票四：$10（5個展覽+晚間時段進場）
持票人士可憑票於年 8月12至15日期間下午6時後進場參觀同日的美食博覽公眾館、香港國際美酒展(特別展)、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽。參觀即日的尊貴美食區需另付追加票價港幣$15。
購買方法：只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場，訪港人士及傷健人士同價。

門票五：已接種疫苗（一劑或以上均可）
凡已接種一劑或以上疫苗的人士，展示疫苗接種紀錄後便可免費入場，名額共3萬個，先到先得。
適用於平日上午進場（8月12、13、16日12時前）

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/美食博覽2021｜門票攻略一覽　最平10去齊5個展覽3萬打針市民免費入場-279088
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