全新迷你多功能蒸烤焗爐 Fit哂港式廚房仔

蒸烤、氣炸、慢煮一樣咁掂！

香港地，地方細，尤其近年大行其道的納米樓，美其名配備開放式廚房，但實際上只是家中一個角落裝上煮食爐而已，基本上沒有多餘空間多添置幾款煮食用具！如果想煮得輕鬆又食得好，蒸得又焗得的蒸烤焗爐是個好選擇！不過很多人都以為蒸焗爐一定又大又晒位，小廚房冇位擺，如果咁諗就大錯特錯啦！

特別推薦一機完美取代蒸爐、焗爐、慢煮機、氣炸鍋等多種煮食電器的全新迷你多功能蒸烤焗爐(SGV-2020)，將蒸氣、烤焗、氣炸、慢煮等多功能集於一身，而且超的骰機身闊度只有約36厘米，尤其適合廚房仔或開放式廚房使用！只需一部機的價錢就等於買到幾部電器，幫你慳錢又慳位，絕對是廚房救星！

迷你多功能蒸烤焗爐 | 超的骰～勁慳位～小廚房必備