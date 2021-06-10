全新迷你多功能蒸烤焗爐 Fit哂港式廚房仔
蒸烤、氣炸、慢煮一樣咁掂！
蒸烤、氣炸、慢煮一樣咁掂！
40 分前
全新迷你多功能蒸烤焗爐 Fit哂港式廚房仔
蒸烤、氣炸、慢煮一樣咁掂！
蒸烤、氣炸、慢煮一樣咁掂！
香港地，地方細，尤其近年大行其道的納米樓，美其名配備開放式廚房，但實際上只是家中一個角落裝上煮食爐而已，基本上沒有多餘空間多添置幾款煮食用具！如果想煮得輕鬆又食得好，蒸得又焗得的蒸烤焗爐是個好選擇！不過很多人都以為蒸焗爐一定又大又晒位，小廚房冇位擺，如果咁諗就大錯特錯啦！
特別推薦一機完美取代蒸爐、焗爐、慢煮機、氣炸鍋等多種煮食電器的全新迷你多功能蒸烤焗爐(SGV-2020)，將蒸氣、烤焗、氣炸、慢煮等多功能集於一身，而且超的骰機身闊度只有約36厘米，尤其適合廚房仔或開放式廚房使用！只需一部機的價錢就等於買到幾部電器，幫你慳錢又慳位，絕對是廚房救星！
迷你多功能蒸烤焗爐 | 超的骰～勁慳位～小廚房必備
- 超的骰機身：迷你機身內藏20L容量，座枱式雅緻慳位設計，機身闊度只有約36厘米極致迷你，尤其適合港式廚房仔，夠哂慳位。
- 內置6大功能：蒸煮、烤焗、慢煮、氣炸、燉湯樣樣掂，一機取代慢煮機、氣炸鍋等多種電器。
- 熱風對流，烘焙一流：特設熱風對流系統吹送熱風，加速熱循環，將熱量均勻送至爐內每一個角落，真正零失敗烘焙神器。
- 內置23款預設食譜：內置嫩蒸水蛋、紅燒肉、烤雞、馬卡龍等多種特色食譜，自動為您炮製百變料理。
- 360°立體循環加熱：熱力環統滲爐腔每個角落，形成立體力熱效果，相比傳統由下而上的加熱方式更快更均勻。
- 900毫升易拆儲水箱：每次加滿水可連續蒸煮達1小時，無需頻繁加水。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/超的骰機身-全新迷你多功能蒸烤焗爐-274077