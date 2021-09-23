酒店下午茶｜金鐘酒店推秋色松露下午茶 即刨黑松露巴斯克芝士蛋糕
2 小時前
酒店下午茶｜金鐘酒店推秋色松露下午茶 即刨黑松露巴斯克芝士蛋糕
踏入十月，秋意漸濃，位於金鐘的這間酒店就推出了秋季松露主題的下午茶套餐，賣相精緻，打卡一流，喜歡和三五知己一起吃下午茶的女士要注意了！
秋色松露下午茶 西班牙藉主廚主理
秋色松露下午茶雙人份（＄588元），當中共有四款甜點和四款鹼點，再加上兩杯無酒精特調飲料，非常豐富。這次的下午茶套餐，由新任西班牙藉糕餅主廚David Puig Zaragoza主理，他出生於西班牙巴塞隆拿，在市內著名的烹飪學校Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona鑽研技藝，學有所成。隨後，他在西班牙和日本的米芝蓮星級餐廳工作多年，讓他有機會發揮和展露糕餅製作的才能。2014 年，他踏足香港，於多間高級食府和酒店的糕餅部大展拳腳。
秋季紅葉裝飾有心思
這次的下午茶套餐，外型非常有心思，以秋季紅葉作裝飾，很有氣氛。眾多甜品中，最推介西班牙黑松露巴斯克焦香芝士蛋糕，會由廚師即場將原粒黑松露刨上蛋糕表面，黑松露香氣撲鼻，芝士蛋糕裡亦會夾雜松露碎，入口味道濃郁。糖漬甘栗搭配法式泡芺和雲呢拿忌廉亦值得一試，栗子蓉又香又滑，非常配合秋天主題。另外，烤焦糖肉桂蘋果同樣是心機之作，伴上焦糖酥皮和香緹鮮奶油，口感豐富，溫暖味蕾。
樂聚廊- 秋色松露下午茶
日期：即日起至11月21日
用餐時間：
即日起至10月 31日: 下午3時至5時30分（星期一至五） | 下午3時30分至5時30分（星期六及日）
10月 31日 至11月21日: 下午3時至5時30分（星期一至五 | 下午2時至3時30分 或 下午4時至5時30分（星期六及日）
地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層
電話: 2822 8891
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/酒店下午茶｜金鐘酒店推秋色松露下午茶-即刨黑松露巴斯克芝士蛋糕-287770