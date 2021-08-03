雪糕夏祭

Häagen-Dazs又鼓勵大家take a coffee break！說的是用巴西咖啡豆所製作Barista Collection系列，今次組合有最元祖口味經典咖啡、人氣朱古力蛋糕咖啡，更有全新「Cappuccino」岩鹽焦糖泡沫咖啡，把咖啡香味融入雪糕，加上岩鹽焦糖醬及朱古力脆片，交織三重享受，迷你雪糕杯外更有脆皮批及雪糕三文治。另值得留意是8月18日起有期間限定日版芳醇咖啡脆皮雪糕三明治出沒，選用埃塞俄比亞Yirgacheffe咖啡豆，保留細緻花果香氣，外層更裹上混合咖啡油的香濃咖啡朱古力脆皮及咖啡味鬆脆威化，一咬散發多重咖啡香！

迷你杯$30、日版三文治$39



黑朱古力迷今夏不能錯過的新品！韓國樂天Ghana朱古力雪糕批，以高級可可豆打造，外層可看到起伏連綿的黑朱古力粒粒脆皮，咬落質感更豐富，味道濃郁之餘亦夠厚實，不會一咬就「通地係」，加上Ghana香濃軟滑的朱古力味雪糕，絕對性價比高！

$19 Circle-K 獨家發售



台灣老字號阿奇濃，愛以人氣土產或手信炮製雪條，特色如鳳梨酥、金鑽菠蘿，當然少不了手搖飲品珍珠系列，用料亦十分認真。最新傑作有鐵觀音奶蓋珍珠奶茶雪條，上層白色為芝士奶蓋，下層為鐵觀音、焙茶及紅茶混合部分；另一款鹹蛋黃珍珠雪條，將屏東鹹鴨蛋黃製成鴨蛋粉，配合歐洲奶油造出金黃比例的奶黃醬，兩者無違和感之餘更撞出獨特的化學作用。兩款雪條同樣加入Q彈黑糖珍珠，風味更強。

各$22 7-11(鐵觀音)及Circle-K(鹹蛋黃)有售



以靚牛奶打造的北歐雪糕Pols，帶來全新雪糕曲奇，含有朱古力碎片的脆脆曲奇，內層夾雜着幼滑的雲呢拿雪糕，大大塊雙重美妙口感。

各大百佳超市有售$16



本地植物奶雪糕品牌Harmony，每日新鮮製造杏仁奶或腰果奶取代牛奶入饌，令乳糖敏感者及素食者都可享用，加上以有機原蔗糖及含低卡路里的海藻糖取代白砂糖，罪惡感大減！小批次生產成品無加防腐劑，口味亦相當豐富，選用高級食材打造西西里開心果、Valrhona朱古力、貓山王榴槤及京都小山園高級宇治抹茶粉等。

https://www.harmonydessert.com.hk/



由日本人小島先生與拍檔開設的「Kojimaya」品牌，於香港生產但標榜用「日本方法做雪糕」，食落的確奶味與材料味道兼備。Kojimaya今年與不同知名品牌合作新口味，包括Lipton，以Yellow Label茶葉烘焙提升茶味，再磨成茶粉製作，混合雪糕撞出清香奶茶味，另推介人氣天竺鼠車車忌廉芝士、D24榴槤、沖繩海鹽及益力多乳酪等。

各大百佳超市有售