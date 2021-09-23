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韓國拉麵｜仲食辛辣麵？！5款韓國特色公仔麵推薦 蜆肉刀削麵、豆腐辛奇黑辛辣麵 真材實料勁抵食！
1 小時前
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韓國拉麵｜仲食辛辣麵？！5款韓國特色公仔麵推薦 蜆肉刀削麵、豆腐辛奇黑辛辣麵 真材實料勁抵食！
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韓式公仔麵有獨特的彈牙口感，因此大部份港人都愛吃辛辣麵、安城湯麵等較傳統的韓式公仔麵，但其實韓國還有多種特色的公仔麵都十分值得一試。以下就為大家推薦5款韓國特色公仔麵，每款都真材實料，而且風味特別，絕對不可以錯過！

韓國必食拉麵｜三養 蜆肉刀削麵(삼양 바지락칼국수)

三養(삼양)食品屬韓國有名的公仔麵品牌之一，代表作便是辣得令人生畏的辣雞麵，而除了辣雞麵外，亦有多種其他公仔麵，當中屬特別之一的便是這款非油炸蜆肉麵。麵底為了更符合韓式刀削麵(칼국수)的口感，特別選用非油炸的公仔麵，口感彈牙，而其特別之處在於這款公仔麵附有真正的蜆肉，一包有5顆真空包裝的蜆肉連殼，湯底亦帶濃郁的海鮮味，彷彿在韓國的濟州島海邊享受這碗公仔麵，價廉物美，屬抵食之選！

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一包公仔麵附有五顆蜆肉。
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湯底充滿濃郁的海鮮味。
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韓國必食拉麵｜農心 微波爐砂鍋牛肉麵(농심 렌지땡 뚝불면)

如果平日有吃韓國公仔麵的話，相信不用多介紹農心(농심)食品這個品牌，港人最想吃的辛辣麵便是它的出品。而除了一般的公仔麵外，它在今年特別推出專門用微波爐煮熟的砂鍋牛肉麵(뚝불면)，雖然這款公仔麵在2000年代初期已經推出過，但現在經過升級後再次出品，經過改良後味道更貼近韓國的砂鍋牛肉湯，味道與辛辣麵完全不同，而且配料中還有大量牛肉，可以「啖啖肉」地品嚐到充滿韓式風味的牛肉湯。

韓國必食拉麵｜農心 辛辣麵炒麵(농심 신라면볶음면)

大部份港人最愛吃或最常吃的韓式公仔麵便是辛辣麵，但總是吃湯麵難免會吃膩，因此農心今年亦推出了辛辣麵的炒麵版，保留了辛辣麵的辣度和口感彈牙的麵底，本身喜歡吃辛辣麵的話不妨一試。而其配料更特別加入印有「辛」字樣的魚糕，官方建議可配合香菇、蔬菜等食材一起食用，個人認為配上韓式五花肉和辛奇(韓式泡菜)亦是不錯的選擇，據說比辣火雞麵更辣，愛辣之人必定要嘗試！

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公仔麵附有豆腐和辛奇，真材實料。
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還可以自己配上辛奇一起食用。
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海帶湯公仔麵的湯底十分鮮味，完全不像公仔麵。

韓國必食拉麵｜農心 豆腐辛奇黑辛辣麵(농심 신라면블랙 두부김치)

辛辣麵在前幾年推出了「黑辛辣麵」，湯底比起一般的辛辣麵更濃郁，而近年就特別推出豆腐辛奇(韓式泡菜)味的黑辛辣麵，在濃郁的湯底裏加入酸辣的辛奇，令湯底的風味更豐富，喜歡吃辛奇的話絕對會喜歡！而且配料更富有真正的辛奇和豆腐，感覺就如在韓國吃辛奇豆腐鍋一樣，但現在只需用熱水便可煮好。雖然沒有辦法去韓國旅行，但來一碗充滿韓國風味的公仔麵亦屬不錯的選擇。

韓國必食拉麵｜不倒翁 海帶湯公仔麵(오뚜기 미역국라면)

不倒翁(오뚜기)雖然屬韓國大型的食品品牌，但其公仔麵產品的銷情卻不如農心、三養等品牌，當中最受歡迎的便是芝麻拉麵(참깨라면)。而近年它受走另一種路線，向清淡湯底的公仔麵下手，推出了海帶湯公仔麵(미역국라면)，將韓國人在生日或大節才吃的海帶湯與公仔麵融合，變成方便便利的產品，其湯底特別濃郁，而且附有大量海帶，充滿海帶的鮮味。如果不喜歡吃辣卻喜歡韓式公仔麵的彈牙口感，不妨嘗試這款完全不辣的海帶湯公仔麵吧！

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韓國拉麵｜仲食辛辣麵？！5款韓國特色公仔麵推薦 蜆肉刀削麵、豆腐辛奇黑辛辣麵 真材實料勁抵食！

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/韓國拉麵｜仲食辛辣麵？！5款韓國特色公仔麵推薦-蜆肉刀削麵、豆腐辛奇黑辛辣麵-真材實料勁抵食！-286110
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