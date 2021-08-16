香港製造本土風味

香味四溢的煲仔飯、入口即化的肉燥飯、鮮甜可口的清蒸魚、簡單清淡的白灼菜……這些美食都少不了醬油的陪伴。

醬油，又稱「豉油」，為傳統中式家庭維持日常生活的必需品「開門七件事」——柴米油鹽醬醋茶之一，有長達三千多年的歷史。因醬油的提味及調色能力出色，能烹調出風味佳餚，故人們也在醬油的基礎上，開創出各種美味的簡易食譜。

醬油主要由黃豆、小麥、鹽、糖及水等原材料發酵釀製而成，雖然其已經成爲家家戶戶必備調味料之一，但釀製出優質醬油絕非易事。優質醬油不僅要嚴選原材料，還要確保釀製工序順利進行。其中最重要且繁雜的釀製工序是持續且有策略地將已發酵的原材料進行翻曬以形成醬油的核心——醬胚，若未成形的醬胚不幸受到雨淋，那醬油的製作工序將會作廢，所以現今出現在家中的醬油的確是「看似簡單，實則艱鉅」。既是中式家庭不可或缺的調味料，那麽香港製造的醬油(豉油)定是最接近經典的味道。

說起醬油，不得不提淘大這個老字號，相信香港不少家庭都一定聽過和食過。淘化大同食品有限公司（下稱「淘大」）於1908年創立，堅持為顧客提供香港製造、美味且安全的優質醬料。其中，「淘大醬油」更是家戶喻曉的淘大代名詞之一。堅持逾百年香港製造的淘大，在生產醬油時除了嚴選非基因改造黃豆及天然原材料全天然釀造醬油，還遵循不加味精、增味劑及人造色素的二次加工工序，確保使用者能品嘗到原汁原味、健康且正宗的醬油。淘大更爲各戶人士生產不同的醬油產品以滿足需求，讓顧客輕鬆張掌握各種簡易食譜，如「頭遍油菜豉油」以煮出蒜芯炒牛柳絲和梅菜肉鬆炒四季豆、「頭遍甜豉油」以煮出甜豉油釀彩椒和香醋骨頭，還有更多醬油款式配合顧客對中式菜式的需求。