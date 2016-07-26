麥當勞｜聯乘Edan新歌《My Apple Pie》 買$32新地蘋果脆即送Edan特別版小卡

MIRROR成員Edan呂爵安日前推出新歌《My Apple Pie》，引起一股瘋搶「蘋果批」的熱潮！麥當勞亦趁機與Edan聯乘，推出新地蘋果脆電子優惠券，更可以換購限定Edan特別版小卡，爵屎們一定不能錯過！

繼早前於麥當勞App週年推出有籃神卡後，今次與Edan呂爵安聯乘，為fans送上新地蘋果脆電子優惠券。由10月11日起至10月22日（星期六、日及公眾假期除外），麥當勞App用戶可於App內領取新地蘋果脆電子優惠券——「【雙重窩心】$32 新地蘋果脆(兩杯) 送心「E」卡」優惠券，更可憑券換購一套兩款印有Edan肖像的「心『E』卡」！

「心『E』卡」數量有限，先到先得，送完即止。想知哪間分店有仲有心「E」卡，可於麥當勞 Facebook專頁內查看存貨。「爵屎」記住要一路食住新地蘋果脆，一路Loop《My Apple Pie》！

此外麥當勞 App 用戶亦可領取「新地蘋果脆」優惠券，只需$16就買到一杯「新地蘋果脆」。

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