麥當勞｜韓國麥當勞新推Churros！亞洲各地麥當勞新品合集 爆炸糖麥旋風、桂花釀系列

韓國麥當勞在最近推出便宜又好吃的Churros，讓一眾麥當勞迷都十分期待。而除了韓國外，其實亞洲各地麥當勞都有推出新品，以下就為大家整理7個亞洲地方的麥當勞新品，期待終有一天香港也有同款！

韓國：西班牙玉桂條(Churros)

在韓國本來就有不少地方販賣Churros，而這次韓國的麥當勞就繼2015年再次推出長達20cm的Churros，口感外脆內軟，外面灑滿砂糖和玉桂粉，價格跟只需₩1500(約HKD$10)，較其他Churros店便宜得多！不少韓國人更將Churros配上雪糕新地一起享用，兩款食品簡直絕配，希望香港亦有販賣Churros的一天！

香港：天堂／地獄脆辣雞腿包

脆辣雞腿包並非香港的新品，但這次香港麥當勞就特別推出天堂與地獄脆辣雞腿包，滿足不同人的需要。天堂口味特別加入菠蘿解辣，適合平日吃不了一般脆辣雞腿包的人士食用，而地獄口味則加入特製辣醬和換成更辣的炸雞，愛辣之人一定要試。除此之外，因貨期而闊別多時的脆香雞翼亦重新回歸，讓大家可以辣上加辣！

台灣：香蕉朱古力風味雙餡派

香港麥當勞曾經推出過朱古力批和香蕉批，兩款口味都各有人喜歡，而這次台灣麥當勞就一次滿足大家兩個願望，限量推出香蕉朱古力風味雙餡派，在一個批中可以吃到朱古力和香蕉口味，據說兩款口味加起來後的雙餡派特別融洽，享受雙倍滋味。

日本：月見系列

趁着中秋節，日本就特別推出月見系列，包括特別的煙肉蛋漢堡、糯米紅豆批等，而且對待這個系列亦特別用心，無論是包裝紙袋、漢堡包紙、紙杯等都換上月見系列的包裝，極具收藏價值。

馬來西亞：爆炸糖麥旋風

麥旋風屬麥當勞的元老級甜品，基本上常駐麥當勞，但大多只是Oreo或聰明豆口味。而馬來西亞麥當勞就推出爆炸糖麥旋風，加入充滿玩味的爆炸糖，吃麥旋風的同時可以感受到爆炸糖的刺激。

新加坡：武士漢堡（Samurai Burger）

新加坡麥當勞在最近上傳了一張日本武士穿着麥當勞外賣員服裝的照片，預告了他們最受歡迎的Samurai Burger即將回歸！乍看之下，Samurai Burger與香港的將軍漢堡有幾分相似，不過其漢堡扒有兩塊，不知道實際上味道是否一樣呢？

中國：桂花釀系列

中國麥當勞向來喜歡加入中國風，而今年趁着秋天就特別推出一系列桂花釀甜品和飲品，例如「桂花風味凍珍珠奶茶」、「桂花髒髒年糕麥旋風」等，聽起來雖然並不吸引，但其「桂花釀風味年糕華夫筒」看起來就相當不錯，在桂花味雪糕上灑上黃豆粉，再插上年糕串，用來打卡屬不錯的選擇。

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