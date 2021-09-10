1908BC回到香港的英式中菜

不同年代的香港移民潮，造就當地唐人餐館遍地開花，而英國就是其中一個熱門之地。沒想到20年前在當地落地生根的家傳風味，今年由第二代回流香港，造就1908BC的誕生。身為從沒離開過香港的人來說，眼前的甜酸雞球、宮保蝦仁、英式咖喱和炒麵，既有新鮮感又覺親切，彷彿牽絆著那些年和將來的人們，在同一餐桌分享美味時光。

文、攝：Winki (部分由店方提供)

於英國布里斯托爾(Bristol)出生和成長的二代華裔Suzanna Ho，由於在當地經營中餐館(Dynasty)的母親決定回流香港退休定居，去年便來港協助打點一切。除了掛念在那邊吃到的中菜，又發現香港缺少帶有英式元素的中餐廳，遂決定開設1908BC，名字由來正正是紀念英國首間中菜館在倫敦皮卡迪利開設的年份，而BC(British Chinese縮寫)則代表英籍華人。

1908BC以懷舊中菜作賣點，於午市供應三道菜套餐，亦有私房菜預定服務。這裡的味道並不是坊間吃到的流水作業分工式烹調，反而像媽媽在廚房忙了一整天的私房家常菜，吃不到一點味精，還有一種很天然很raw的感覺，一味西檸雞就是最佳示範，還有必備的中式燉湯。

對於香港再度出現移民潮，Suzanna母女卻回來了，作為過來人，十分明白並非簡單的決定，但亦相信不論甚麼時代，香港人都能在他鄉找到屬於自己的天地。如今在英國，唐人街及中餐館已經在很多城市普及，希望這能夠緩和他們的思鄉之情，也寄望對粵菜及中菜有熱忱的移民一族能繼續發揚，並相信不久的將來，會由他們打造出有新的一批"British Chinese Food"。