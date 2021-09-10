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1908BC回到香港的英式中菜
2021-09-10
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英國二代華裔1908BC懷舊中菜回流移民潮私房菜西檸雞炒麵燉湯咖喱薯條甜酸雞球宮保蝦仁中菜館中餐廳蝦多士香酥鴨
1908BC回到香港的英式中菜
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從沒吃過如此有家的感覺的西檸雞，配上自家製檸汁。
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香酥鴨跟薄餅是一款西化的北京烤鴨，1908BC的版本，是將整隻鴨用豉油、水果和香料混合而成的醃料醃製，撕碎後用滾油炸至皮脆肉嫩。最美味當然是用中式薄餅卷著青瓜、大蔥、鴨肉，伴以甜鴨醬享用。$150
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英國人十分愛吃咖喱，更習慣配薯條！Suzanna母親的自家秘製咖喱汁，以肉桂條、八角及月桂葉等烹調六至八小時成濃縮咖喱磚，每次再取適量稀釋煮成咖喱汁，辣度辛香度強勁。最後來一籃熱辣辣薯條，喜愛的話可以配搭蝦、雞、素菜，還有是日時令推介，配薯條同時也配白飯。咖喱配薯條$90/配雞$180

不同年代的香港移民潮，造就當地唐人餐館遍地開花，而英國就是其中一個熱門之地。沒想到20年前在當地落地生根的家傳風味，今年由第二代回流香港，造就1908BC的誕生。身為從沒離開過香港的人來說，眼前的甜酸雞球、宮保蝦仁、英式咖喱和炒麵，既有新鮮感又覺親切，彷彿牽絆著那些年和將來的人們，在同一餐桌分享美味時光。
文、攝：Winki        (部分由店方提供)

於英國布里斯托爾(Bristol)出生和成長的二代華裔Suzanna Ho，由於在當地經營中餐館(Dynasty)的母親決定回流香港退休定居，去年便來港協助打點一切。除了掛念在那邊吃到的中菜，又發現香港缺少帶有英式元素的中餐廳，遂決定開設1908BC，名字由來正正是紀念英國首間中菜館在倫敦皮卡迪利開設的年份，而BC(British Chinese縮寫)則代表英籍華人。

1908BC以懷舊中菜作賣點，於午市供應三道菜套餐，亦有私房菜預定服務。這裡的味道並不是坊間吃到的流水作業分工式烹調，反而像媽媽在廚房忙了一整天的私房家常菜，吃不到一點味精，還有一種很天然很raw的感覺，一味西檸雞就是最佳示範，還有必備的中式燉湯。

對於香港再度出現移民潮，Suzanna母女卻回來了，作為過來人，十分明白並非簡單的決定，但亦相信不論甚麼時代，香港人都能在他鄉找到屬於自己的天地。如今在英國，唐人街及中餐館已經在很多城市普及，希望這能夠緩和他們的思鄉之情，也寄望對粵菜及中菜有熱忱的移民一族能繼續發揚，並相信不久的將來，會由他們打造出有新的一批"British Chinese Food"。

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蝦多士配特製甜辣醬。$120
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甜酸雞球為英式必備中菜，主廚將鮮嫩多汁的雞胸肉切成一口大小，沾上已調味的麵糊後炸成金黃色。而1908BC的甜酸醬以山楂作為酸味來源，並以洛神花調色，非常開胃！$90
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1908BC│ 上環柏延坊5樓
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/1908bc回到香港的英式中菜-284167
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