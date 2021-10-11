$1,981住宿 + 美食優惠 帝苑酒店40周年誌慶

碩果僅存的「子彈」觀光升降機、於古色古香的Sabatini享用意菜、至出名的帝苑餅店蝴蝶酥......於1981年成立的尖東帝苑酒店不經不覺踏入40周年誌慶，與不少人有過美好的共同回憶！酒店特別於10月份推出一系列優惠回饋大家，其中各餐廳分別推出$1,981慶祝菜單，每款菜單由廚師細心準備，更配搭了各餐廳的四十誌慶甜品，與客人一同分享歡欣喜悅。

同時亦推出Staycation住宿優惠──40th Celebration with RG。於星期日至四入住，只需優惠價$1,981，或以$2,179於星期五、六及公眾假期入住。住宿優惠包括免費升級入住豪華客房、於J’s Bar Bistro或Le Soleil越南餐廳享用40周年晚餐、於翌日早上品嘗豐富自助早餐，更奉送芝麻蝴蝶酥乙盒(200克)及港幣$398帝苑餅店蛋糕換領券乙張！

$1,981享雙人或單泰式按摩 同時享用健身室

另外，酒店於網上商店限量推出兩款$1,981水療優惠──帝苑雙人排毒水療之旅（兩位用），組合包括雙人75分鐘泰國藥草球式按摩，各享用一杯氣泡酒及小食，及品嘗雙人水療午餐或下午茶。若想獨享水療之樂，可選擇帝苑煥發青春生日水療禮遇（1位用），組合共150分鐘，包括75分鐘泰國藥草球式按摩、50分鐘Sacred Nature再生提升及光澤面部護理及25分鐘全身磨砂，同時亦包括氣泡酒一杯及小食，以及水療午餐或下午茶（1人份），而享用水療服務當日，更可免費享用健身室，十分抵玩！

九龍尖沙咀東部麽地道69號│ 2721 5215

網上商店：https://eshop.rghk.com.hk/hk/gift-idea