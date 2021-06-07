Baked indulgence海港城夢幻pop-up 聯乘陳凱琳至愛口味

Baked Indulgence去年在國際金融中心商場開設的第一家限定店大獲好評，現徇眾要求載譽歸來，帶來了更多精選曲奇口味、蛋糕單品以及特色飲品──充滿熱帶風情的Pop-up實體店更正式登陸海港城，品牌同時宣布與藝人陳凱琳(Grace)展開烘焙合作企劃，除了最暢銷的經典黑朱古力、紅絲絨榛子醬、抹茶和焙茶麻糬外，Baked Indulgence將在期間限定店推出一系列與Grace共同研發的新口味，包括Grace兒時至愛三色雪糕為靈感的「三色曲奇」，完美結合巧克力、草莓和香草；「PinkBlack曲奇」是帶有草莓餡的朱古力曲奇，亦是Grace兒時零食阿波羅草莓朱古力三文治的化身。

品牌亦藉此次合作機會首次推出完整蛋糕「三色蛋糕」，為六月之星陳凱琳慶生。其他新品包括「檸檬餅」，口味帶有一絲柑橘的鮮甜，濃郁香醇，亦為限量供應。