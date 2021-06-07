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Baked indulgence海港城夢幻pop-up 　聯乘陳凱琳至愛口味
2021-06-07
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Baked Indulgence海港城陳凱琳Grace期間限定店三色雪糕曲奇蛋糕烘焙合作計劃朱古力pop-up
Baked indulgence海港城夢幻pop-up 　聯乘陳凱琳至愛口味
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Baked Indulgence去年在國際金融中心商場開設的第一家限定店大獲好評，現徇眾要求載譽歸來，帶來了更多精選曲奇口味、蛋糕單品以及特色飲品──充滿熱帶風情的Pop-up實體店更正式登陸海港城，品牌同時宣布與藝人陳凱琳(Grace)展開烘焙合作企劃，除了最暢銷的經典黑朱古力、紅絲絨榛子醬、抹茶和焙茶麻糬外，Baked Indulgence將在期間限定店推出一系列與Grace共同研發的新口味，包括Grace兒時至愛三色雪糕為靈感的「三色曲奇」，完美結合巧克力、草莓和香草；「PinkBlack曲奇」是帶有草莓餡的朱古力曲奇，亦是Grace兒時零食阿波羅草莓朱古力三文治的化身。

品牌亦藉此次合作機會首次推出完整蛋糕「三色蛋糕」，為六月之星陳凱琳慶生。其他新品包括「檸檬餅」，口味帶有一絲柑橘的鮮甜，濃郁香醇，亦為限量供應。

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PinkBlack曲奇
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三色蛋糕
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檸檬餅
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尖沙咀海運大廈3樓 Kiosk K│即起日至2021年12月1日│11:30am – 8:00pm (暫定) │9706 0506 https://www.bakedindulgence.com/
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/baked-indulgence海港城夢幻pop-up-　聯乘陳凱琳至愛口味-270948
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