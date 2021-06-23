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Delicious USA x 42食肆 7月份盡嘗美國食材
8 小時前
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Delicious USA x 42食肆 7月份盡嘗美國食材
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Delicious USA預覽活動於上月17日在AnOther Place舉行，美國駐香港及澳門總領事史墨客(U.S. Consul General Hanscom Smith)與多位傳媒朋友共聚一堂，並率先品嘗到以美國食材入饌的菜式。
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為期一個月、由USA由美國農業部(USDA)轄下美國駐香港農業貿易處(ATO)舉辦的餐飲美食盛事「Delicious USA」，將由7月1日至7月31日期間，聯乘42間香港知名餐廳，以美國地道優質食材設計出不同國家的菜式，多款入饌的優質食材包括肉類、海鮮、蔬果及芝士等，當然少不了伴餐的加州佳釀。菜式涵蓋美國菜、更有西班牙、意大利、泰國、韓國、印度甚至緬甸及峇里島等地方美食，當中多間扒房主打優質靚牛，包括Smoke & Barrel、Henry、Harbourside Grill、Beef & Liberty及Cafe Renaissance，另有印度菜Gaylord及素食Treehouse等，開飯網(openrice)即將設訂座專頁，方便訂座。

文、攝：Winki(部分由大會提供)
參與餐廳及菜式：https://www.delicioususa.com.hk/  
 

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Harbourside Grill美國西冷及肉眼。
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Red Losbster蒸緬因龍蝦(1磅)伴迷你薯仔。
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除了波士頓龍蝦，緬因龍蝦也非常鮮甜，這道緬因龍蝦刺身配魚子片及橘子醬，很醒胃。其餘不能錯過的海鮮有野生三文魚、鱈魚、鯡魚及帶子等。
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Butcher's Club Burger龍蝦卷配番薯條。
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美國是全球最大芝士生產國，現時出產的種類超過600款，當中不乏得獎之作，大家有機會品嘗到多款味美之選，包括Cream cheese、帶辣味的Pepper Jack或最香濃的藍芝士等。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/delicious-usa-x-42食肆-7月份盡嘗美國食材-273970
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