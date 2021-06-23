Delicious USA x 42食肆 7月份盡嘗美國食材

為期一個月、由USA由美國農業部(USDA)轄下美國駐香港農業貿易處(ATO)舉辦的餐飲美食盛事「Delicious USA」，將由7月1日至7月31日期間，聯乘42間香港知名餐廳，以美國地道優質食材設計出不同國家的菜式，多款入饌的優質食材包括肉類、海鮮、蔬果及芝士等，當然少不了伴餐的加州佳釀。菜式涵蓋美國菜、更有西班牙、意大利、泰國、韓國、印度甚至緬甸及峇里島等地方美食，當中多間扒房主打優質靚牛，包括Smoke & Barrel、Henry、Harbourside Grill、Beef & Liberty及Cafe Renaissance，另有印度菜Gaylord及素食Treehouse等，開飯網(openrice)即將設訂座專頁，方便訂座。

文、攝：Winki(部分由大會提供)

參與餐廳及菜式：https://www.delicioususa.com.hk/

