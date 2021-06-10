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La Viña x Casa Cacao 邪惡朱古力蛋糕系列
2021-06-10
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The cupping RoomLa VinaBean to BiteThe Perfect Surprisechocolate朱古力Casa Cacao無麩質
La Viña x Casa Cacao 邪惡朱古力蛋糕系列
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The Perfect Surprise 無麩質爆漿朱古力蛋糕 
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永恆的朱古力，永遠的邪惡！由人氣咖啡店Cupping Room打造的西班牙蛋糕品牌La Viña ，最近聯乘Casa Cacao推出兩款邪惡朱古力蛋糕「The Perfect Surprise無麩質爆漿朱古力蛋糕」同「Bean to Bite三層朱古力蛋糕」，兩款蛋糕均用上Casa Cacao的Hacienda Victoria Ecuador 68%朱古力打造！

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Bean to Bite 三層朱古力蛋糕

當中The Perfect Surprise只加入雞蛋及牛油，完全不使用麵粉，適合麩質敏感人士，同時具備「實正」與「蓬鬆」口感，更可以將店方預備好的Casa Cacao朱古力鮮奶油和朱古力碎片自行營造瀑布爆漿效果，不過要整得靚都有技巧，建議倒出朱古力漿後等一等才拎起膠片，令「瀑布」傾瀉得更均勻！

頂層有吸睛巨型朱古力「豆」的Bean to Bite，以香濃朱古力海綿蛋糕與忌廉相間，朱古力味道更香濃，甜度就比前者稍高。

The Perfect Surprise 無麩質爆漿朱古力蛋糕 $4205

Bean to Bite 三層朱古力蛋糕 $4205

order.lavina.hk

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/la-viña-x-casa-cacao-邪惡朱古力蛋糕系列-271481
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