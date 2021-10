Thomas日法料理舞台的大閘蟹與花膠

曾任職香格里拉珀翠及壽司芳、負責管理及設計菜單的Thomas Tam,最近與拍檔開設日法料理「Decree By T令」(Decree意指「令」),踏入店舖,各位就可放心將自己交給他。擅長日法料理的他,提供14、17道菜午市廚師發辦,及21道菜晚市廚師發辦,每日精選時令食材設計菜式,包括香港、日本、法國、意大利及愛爾蘭等地,現在就有港人最愛的時令蘇州大閘蟹fusion菜,配備純米吟釀、梅酒與黃酒,令蟹肉蟹膏鮮味得以盡情發揮,最意想不到是給我們觀賞及品嘗的四頭花膠,更有瑞士雪糕機自製甜品,分別以Hermes、Versace及Baccarat等高級餐具輪流奉上。文:Winki、攝:Jackie So

Decree By T令│尖沙咀棉登徑7-9號憙酒店地下B號舖│6821 6212

