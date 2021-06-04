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南法天然品牌 PANIER DES SENS 進駐時代廣場
21 分前
南法天然品牌 PANIER DES SENS 進駐時代廣場
近年愈來愈多女生崇尚clean beauty，來自法國普羅旺斯的天然護膚品牌PANIER DES SENS，最近首度登陸香港。單看法式包裝設計已覺得很吸睛，但更吸引的是產品100%法國製造，除蜂蜜系列與部分含有蜂蠟的潤唇膏外，所有產品都是純素，且不含動物測試，成分中亦有80%至100%是來自天然原產地。
品牌產品非常多樣，包括馬賽皂液、潤手霜、面部護理、香薰蠟燭、淡香水，甚至男士護理都有，而且有十多種香氣選擇，香味更由法國格拉斯的香薰大師精心挑選，品質和香氣都有保證。當中主打的馬賽皂液，配方按照馬賽傳統製作方法，以100%植物油在大鍋中製成，有高達97%天然成分。
PANIER DES SENS同時是「1% for the Planet」的會員，將環保系列產品收入的1%捐贈予環保組織，包裝亦優先使用天然和再生材料，可循環再造。品牌今年更特別推出玻璃裝的馬賽皂液，較原本瓶身少使用65%塑料，馬賽皂液亦有環保補充裝，用完後只需購入補充裝，經濟又環保，為保護環境出一分力。
地址：銅鑼灣時代廣場B2層B221D
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/南法天然品牌-panier-des-sens-進駐時代廣場-272344