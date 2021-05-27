OL
告別口罩異味同窒息感！CANVAS推出Hello Kitty及My Melody香薰頸鏈
3 小時前
告別口罩異味同窒息感！CANVAS推出Hello Kitty及My Melody香薰頸鏈
每日都要戴口罩，想告別異味和窒息感，CANVAS就與Dearest合作，在6月下旬推出4款Sanrio香薰頸鏈，包括Hello Kitty及My Melody款式。優惠期間在CANVAS店舖購物淨額滿$500，即可以優惠價$195，換購精緻香薰頸鏈，連同指定精美化妝袋一個(原價$568)。使用時只要打開吊咀，將有機香薰精油融入棉花球裡，即可隨身散發馥郁香氣，更有助抵抗病菌！
另外，CANVAS早前推出的期間限定香薰口罩配飾反應熱烈，品牌將於6月22日以優惠價$48推出全新花言蜜語口罩套裝，包括花言蜜語口罩(10片獨立包裝)，以及香薰口罩配飾一個(價值$195)，套裝更加送$50購物禮券。
CANVAS花言蜜語口罩有兩款配色—夢幻紅藍漸層和清新綠黃漸層，口罩規格達歐盟最高標準，細菌過濾率BFE及粒子過濾率PFE均達99%以上。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/告別口罩異味同窒息感！canvas推出hello-kitty及my-melody香薰頸鏈-272271