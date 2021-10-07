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師傅愛美｜日牌SOU・SOU香港首間快閃店 七師傅殺入時裝界做model
1 小時前
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SOUSOU快閃店七師傅七仙羽譚旻萱馮允謙脇阪克二展覽分趾鞋國內限定
師傅愛美｜日牌SOU・SOU香港首間快閃店 七師傅殺入時裝界做model
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師傅愛美｜日牌SOU・SOU香港首間快閃店 七師傅化身小貴婦

香港人久久未能外遊，相信大家都十分掛念家鄉日本，來自日本京都的設計品牌「SOU・SOU」，由即日起至11月7日期間，在時代廣場開設其首間香港官方快閃店，當中更有日本國內限定的產品，讓大家一解思鄉之愁，又可以shopping！時代廣場更邀請人氣偶像「七師傅」七仙羽、創作歌手馮允謙、甜美女星譚旻萱(Mandy Tam)，演繹不同日系風格，相信對於七師傅來說也是個新嘗試。

發售國內限定家居+香港特色熨布貼

是次快閃店發售超過250款限量商品，包括「着衣 (女性用和裝) 」、品牌的成名作「地下足袋（分趾鞋）」、分趾襪、le coq sportif聯名商品，以及一系列從不發送海外的日本國內限定家居商品。品牌更特別預備一系列皮製數字及香港限定的刺繡熨布貼，包括奶茶、蛋撻、電車、的士等圖案，亦有「貓奴」、「斜槓青年」等日常用詞，讓顧客購買指定貨品後即場熨貼。

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快閃店和展覽會場設計藏有細節，從高處往下望，會發現會場的貨架和展覽堆砌出SOU・SOU字樣。
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品牌著名的「SO-SU-U十數」圖案化身成貨架，由地下、牆壁、展櫃，以至藝術裝置，均印上多個著名圖案，包括深受歡迎的「微笑」圖案。
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漁夫帽 $580
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日本國內限售之預約商品： SOU・SOU × stacksto 儲物箱(7款) $260 另售木紋蓋（深木色/淺木色）$200 會場限量發售
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咕𠱸椅子(30款，2種大小) $1,780、$1,180 預約商品
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咕𠱸套(30+款) $280 會場限量發售及可供預約商品
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香港限定的刺繡熨布貼，包括奶茶、蛋撻、電車、的士等圖案，亦有「貓奴」、「斜槓青年」等日常用詞，充滿香港特色。

七師傅、Mandy Tam及馮允謙演繹SOU・SOU日系風格

今次時代廣場更請來七師傅、馮允謙及Mandy Tam，親身挑選心水的SOU・SOU服飾，演繹及示範如何襯托出不同的清新日系風格，展示品牌日式美學。

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田端紮染梳毛 外披 $1,200 高島縮棉 20/20富士 (飛鼠褲) $1,290 道行小筥 竹柄帆布手提包 $620
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知多木棉 短袖四角上衣 $550 V領和式上衣 $520 簡約俐落和風裹裙 $ 1,600 道行小筥 竹柄帆布手提包 $750
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高島縮棉 20/20圓弧袖長方形洋裝(南天竹) $980 V領和式上衣 $520 Coolmax和服褲裝(榛子色) $900 麻雙面用 帽子(SO-SU-U十數) $580 道行小筥 竹柄帆布手提包 $620
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高島縮棉 20/20圓弧袖長方形洋裝(綻放) $980 伊勢木棉20/20闊腿褲短版(半條紋本白) $1,100 SO-SU-U十數 (昆淡灰色) $90
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2021秋季新裝 法蘭絨牛津布立領長袖襯衫 (SO-SU-U十數) $1,100 SOU・SOU斜紋織和服褲裝 $900

海外最大型原畫展覽 今個周末有導賞團

在SOU・SOU快閃店旁舉辦的「一日一繪：圖案設計師脇阪克二作品展」，是品牌海外最大型、展出最多由圖案設計師脇阪克二所繪製的原畫及印花圖案作品的展覽，和20多件歷年推出過的聯乘精品。

今年77歲的脇阪先生每天都會寄一張明信片給太太，故名其為「一日一繪」，是次的展覽展出8幅脇阪先生的原畫，包括著名的「微笑」、「全菊」，以及40多幅商品化後的印花圖案。在10月9日(明日)及10日(後日)的下午2時至4時，更設有導賞團，分享品牌的秘密故事。

首推SOU・SOU Filter自拍必備

而為增加與顧客的互動，現場更設有由剛過去的日本東京奧運設計開幕動畫的公司1-10為SOU・SOU設計的全球首個AR體驗，讓顧客拍攝出印有SOU・SOU圖案的照片。

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在SOU・SOU快閃店旁，有「一日一繪：圖案設計師脇阪克二作品展」。
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現場設有SOU・SOU全球首個AR體驗，讓顧客拍攝出印有SOU・SOU圖案的照片。

SOU · SOU @ Hong Kong Times Square

日期：2021年10月6日至11月7日

時間：早上10時至晚上10時

地點：時代廣場2樓中庭

查證：2118 8900

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/師傅愛美｜日牌sou・sou香港首間快閃店-七師傅殺入時裝界做model-287969
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