師傅愛美｜日牌SOU・SOU香港首間快閃店 七師傅殺入時裝界做model

香港人久久未能外遊，相信大家都十分掛念家鄉日本，來自日本京都的設計品牌「SOU・SOU」，由即日起至11月7日期間，在時代廣場開設其首間香港官方快閃店，當中更有日本國內限定的產品，讓大家一解思鄉之愁，又可以shopping！時代廣場更邀請人氣偶像「七師傅」七仙羽、創作歌手馮允謙、甜美女星譚旻萱(Mandy Tam)，演繹不同日系風格，相信對於七師傅來說也是個新嘗試。
是次快閃店發售超過250款限量商品，包括「着衣 (女性用和裝) 」、品牌的成名作「地下足袋（分趾鞋）」、分趾襪、le coq sportif聯名商品，以及一系列從不發送海外的日本國內限定家居商品。品牌更特別預備一系列皮製數字及香港限定的刺繡熨布貼，包括奶茶、蛋撻、電車、的士等圖案，亦有「貓奴」、「斜槓青年」等日常用詞，讓顧客購買指定貨品後即場熨貼。
今次時代廣場更請來七師傅、馮允謙及Mandy Tam，親身挑選心水的SOU・SOU服飾，演繹及示範如何襯托出不同的清新日系風格，展示品牌日式美學。
在SOU・SOU快閃店旁舉辦的「一日一繪：圖案設計師脇阪克二作品展」，是品牌海外最大型、展出最多由圖案設計師脇阪克二所繪製的原畫及印花圖案作品的展覽，和20多件歷年推出過的聯乘精品。
今年77歲的脇阪先生每天都會寄一張明信片給太太，故名其為「一日一繪」，是次的展覽展出8幅脇阪先生的原畫，包括著名的「微笑」、「全菊」，以及40多幅商品化後的印花圖案。在10月9日(明日)及10日(後日)的下午2時至4時，更設有導賞團，分享品牌的秘密故事。
而為增加與顧客的互動，現場更設有由剛過去的日本東京奧運設計開幕動畫的公司1-10為SOU・SOU設計的全球首個AR體驗，讓顧客拍攝出印有SOU・SOU圖案的照片。
SOU · SOU @ Hong Kong Times Square
日期：2021年10月6日至11月7日
時間：早上10時至晚上10時
地點：時代廣場2樓中庭
查證：2118 8900
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