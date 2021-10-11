復古妝容學起來
深秋的腳步近了，是時候換上全新的妝容，快人一步展現充滿秋日氛圍的標致美妝。今季的潮流重點少不了「復古」一詞，無論是衣飾穿搭，或是面部妝容，一律展現不同風格的復古氣息。現在就從底妝、眼妝、胭脂到唇色，逐一了解今季的彩妝重點，塑造充滿個性的復古妝容。
文：Coco 圖：蘇文傑 模特兒：Helga K. @Quest 化妝：Fabian Lui (LAURA MERCIER Chief Makeup Artist) 髮型：Harry Lau
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1. 柔光透明蜜粉 (#Translucent) $370 (a)
極致細滑的粉質有助提升底妝持妝度，加上無重輕盈的長效控油配方，幫助全日呈現無油光的啞緻妝效；而獨特配方不會抽乾肌膚水分，帶來猶如自然濾鏡的柔焦細緻效果。
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2. 粉金玫瑰幻魅眼影筆 $260 (a)
由左至右：#Bed of Roses暮光朝露玫瑰、#Wild Rose微甜玫瑰奶茶、#Forbidden Rose暖金日落玫瑰
備有6款顏色選擇，成分加入了絲滑細緻的珍珠粉末，有助締造粉嫩透亮的玫瑰色調眼妝，而柔和自然的色調，適合任何膚色使用。筆狀設計可作塗抹、暈染、疊塗、勾勒線條及填補等用途，方便又易用。
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3. 眼部妝前底霜 (#Flax) $220 (a)
多功能的眼部底霜，用於粉狀眼影前，有助防皺及延長妝效，令眼影更顯色；亦可單獨作眼瞼底妝使用，塑造完美無瑕的零妝感眼妝。其中#Flax珍珠米色屬中度遮瑕配方，有助遮蓋泛紅、微細血管和膚色不均問題。
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4. 極致潤色胭脂 (#Ginger) $280 (a)
自然的啞光裸白色調，質地輕盈細滑，容易推開，帶來自然透光及長效持妝的效果。
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5. 極致絲滑唇膏 (#Brun Naturel) $260 (a)
型格的中性啡色色調，質感輕盈如無物，獨家的高顯色持色科技，帶來極佳的顯色效果，輕輕一抹即可營造極具個性的豐唇妝效。
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6. 極致持久唇線筆 (#Chestnut) $220 (a)
鉛筆形設計，就算是淺啡色亦相當顯色，而且妝效持久，能精準地勾勒唇線及修飾唇形，使唇妝看來優雅自然；柔滑的霜狀質地能輕易上妝，亦可單獨使用塑造霧感妝效。
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8. 感光透明蜜粉 (#Celestial Light) $370 (a)
首創的感光蜜粉能自動捕捉最理想光源，令肌膚完美折射光線，即時提升面部輪廓，而12小時長效的透肌柔焦效果，有助隱藏毛孔，帶來持久、輕盈、貼服及細滑的無重妝感。備有3款色調選擇。
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9. 定妝掃 $490 (a)
專為掃上蜜粉定妝而設計，立體刷頭可用來作全臉彩妝定妝，亦能精準地於面部個別區域均勻上妝，易用又實用。
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10. 烘焙修飾粉餅 (#Bronze 04) $420 (a)
裸銅色無粉粒、不乾燥及不含香料的胭脂，經皮膚科醫生測試，適合任何膚色使用，而超輕盈配方帶來舒適無重感，輕易融入肌膚之中，令妝容更顯順滑。
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11. 極致絲滑唇膏 (#Brun Pale) $260 (a)
有別一般霧面唇膏的乾燥質感印象，這款蘊含地中海海藻精華的霧面絲滑唇膏，可持續滋潤雙唇，趕走脫皮、乾燥、褪色或唇紋沉澱等問題，啞緻得來又能給予雙唇潤澤呵護。
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12. 極致持久唇線筆 (#Rosewood) $220 (a)
鉛筆形的裸啡粉紅色唇筆，能自然勾勒出持久、細緻及顯色度高的理想唇形，當中的柔滑霜狀質地，啞緻得來不感乾燥，輕易塑造浪漫的霧感妝效。
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13. 礦物定妝粉餅 $250 (b)
蘊含86%天然成分，不傷皮膚之餘更能瞬間隱藏瑕疵、毛孔和減淡細紋，締造如素肌一樣的自然霧化妝感。共有4款色調選擇，適合任何類型膚質和膚色使用。
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14. 極緻定妝蜜粉餅 (精巧盒裝版) $900 (c)
由5種淡色調粉體組成的蜜粉餅，高效的服貼及透明妝感，能塑造光滑細緻的妝容，配合耐水性及耐油性功能，有助減低膚色暗沉、色素沉澱及油光，帶來持久的美麗膚色及明亮妝感。
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1. 柔光透明蜜粉 (#Translucent) $370 (a)
極致細滑的粉質有助提升底妝持妝度，加上無重輕盈的長效控油配方，幫助全日呈現無油光的啞緻妝效；而獨特配方不會抽乾肌膚水分，帶來猶如自然濾鏡的柔焦細緻效果。
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2. 粉金玫瑰幻魅眼影筆 $260 (a)
由左至右：#Bed of Roses暮光朝露玫瑰、#Wild Rose微甜玫瑰奶茶、#Forbidden Rose暖金日落玫瑰
備有6款顏色選擇，成分加入了絲滑細緻的珍珠粉末，有助締造粉嫩透亮的玫瑰色調眼妝，而柔和自然的色調，適合任何膚色使用。筆狀設計可作塗抹、暈染、疊塗、勾勒線條及填補等用途，方便又易用。
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3. 眼部妝前底霜 (#Flax) $220 (a)
多功能的眼部底霜，用於粉狀眼影前，有助防皺及延長妝效，令眼影更顯色；亦可單獨作眼瞼底妝使用，塑造完美無瑕的零妝感眼妝。其中#Flax珍珠米色屬中度遮瑕配方，有助遮蓋泛紅、微細血管和膚色不均問題。
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4. 極致潤色胭脂 (#Ginger) $280 (a)
自然的啞光裸白色調，質地輕盈細滑，容易推開，帶來自然透光及長效持妝的效果。
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5. 極致絲滑唇膏 (#Brun Naturel) $260 (a)
型格的中性啡色色調，質感輕盈如無物，獨家的高顯色持色科技，帶來極佳的顯色效果，輕輕一抹即可營造極具個性的豐唇妝效。
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6. 極致持久唇線筆 (#Chestnut) $220 (a)
鉛筆形設計，就算是淺啡色亦相當顯色，而且妝效持久，能精準地勾勒唇線及修飾唇形，使唇妝看來優雅自然；柔滑的霜狀質地能輕易上妝，亦可單獨使用塑造霧感妝效。
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8. 感光透明蜜粉 (#Celestial Light) $370 (a)
首創的感光蜜粉能自動捕捉最理想光源，令肌膚完美折射光線，即時提升面部輪廓，而12小時長效的透肌柔焦效果，有助隱藏毛孔，帶來持久、輕盈、貼服及細滑的無重妝感。備有3款色調選擇。
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9. 定妝掃 $490 (a)
專為掃上蜜粉定妝而設計，立體刷頭可用來作全臉彩妝定妝，亦能精準地於面部個別區域均勻上妝，易用又實用。
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10. 烘焙修飾粉餅 (#Bronze 04) $420 (a)
裸銅色無粉粒、不乾燥及不含香料的胭脂，經皮膚科醫生測試，適合任何膚色使用，而超輕盈配方帶來舒適無重感，輕易融入肌膚之中，令妝容更顯順滑。
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11. 極致絲滑唇膏 (#Brun Pale) $260 (a)
有別一般霧面唇膏的乾燥質感印象，這款蘊含地中海海藻精華的霧面絲滑唇膏，可持續滋潤雙唇，趕走脫皮、乾燥、褪色或唇紋沉澱等問題，啞緻得來又能給予雙唇潤澤呵護。
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12. 極致持久唇線筆 (#Rosewood) $220 (a)
鉛筆形的裸啡粉紅色唇筆，能自然勾勒出持久、細緻及顯色度高的理想唇形，當中的柔滑霜狀質地，啞緻得來不感乾燥，輕易塑造浪漫的霧感妝效。
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13. 礦物定妝粉餅 $250 (b)
蘊含86%天然成分，不傷皮膚之餘更能瞬間隱藏瑕疵、毛孔和減淡細紋，締造如素肌一樣的自然霧化妝感。共有4款色調選擇，適合任何類型膚質和膚色使用。
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14. 極緻定妝蜜粉餅 (精巧盒裝版) $900 (c)
由5種淡色調粉體組成的蜜粉餅，高效的服貼及透明妝感，能塑造光滑細緻的妝容，配合耐水性及耐油性功能，有助減低膚色暗沉、色素沉澱及油光，帶來持久的美麗膚色及明亮妝感。
展開相集
共 13 張照片
啞緻光澤肌
今年秋冬依舊是啞緻妝容的天下，但在啞緻素淨的底妝下，隱隱滲透著絲絲柔焦光澤，是今季一大重點。要塑造自然無重的啞緻底妝，可在完成粉底液後，利用具有捕捉光線折射效果的定妝蜜粉，幫助提升面部輪廓、柔焦及隱藏毛孔，展現透亮的感光裸肌。雖然定妝蜜粉質地輕盈，但用量不宜太多，否則會有死白、厚重、不自然的感覺；只需適量使用，以粉撲或定妝掃每次取小量輕輕印/掃在全臉便可，直至均勻塗滿全臉，而顴骨、鼻樑、下巴和T字位這些較突出的部位，可用斜角掃額外多掃一點蜜粉，令整體輪廓更有立體感。
氣質大地色眼妝
由於今季強調面部輪廓的立體感，眼妝部分的用色可以低調的玫瑰色系來點綴，建議利用兩至三種不同顏色的霜狀粉金玫瑰眼影筆，塑造自然的層次立體眼妝，而這類大地色調效果柔和自然得來又有氣質，用於任何膚色上都能瞬間提亮顯白，絕對不用擔心難以駕馭。此外，霜狀眼影筆的好處是容易推開及暈染，亦比粉狀眼影貼服持久，甚至作眼線使用，只要輕輕一畫、再以指尖輕輕推開即可，方便好用又不易出錯，是趕出門時的好幫手。
個性啡調啞唇
2021年繼續是口罩伴隨的一年，看來2022年仍是罩不離口。如果你因為口罩而省掉塗唇膏的步驟，在今個秋冬天不妨重回唇膏的擁抱，讓自己在除下口罩時，能以完美亮麗的妝容示人。今季唇妝潮流跟底妝一樣，同樣以啞緻唇色為重點，型格含蓄的啡調唇膏更是大熱選擇，而啡調唇膏的選擇很多，想自然一點，可選帶啡黃/橙色/裸色的啡調唇膏；想看來神秘又有個性美，則可選帶有磚紅/啡橘/鐵鏽色等較深色的啡調唇膏。
另外，不想口罩沾有唇膏的話，建議多做一個動作，就是以一片薄薄的紙巾，放在塗有唇膏的雙唇上，再用粉撲取微量蜜粉，隔著紙巾輕印雙唇，作用是提升唇膏的持久度，同時加強唇妝的啞緻效果，就算長時間戴口罩，唇膏也不易脫落。
型格個性美
Step 1：塗上透薄粉底液後，以天鵝絨粉撲沾上亮采透明蜜粉，再將粉撲對折及互相摩擦，使蜜粉均勻沾滿粉撲上，或可在手背上輕拍以去除多餘粉量， 然後以輕壓及揉轉的方式定妝。其透薄的霧面遮瑕妝效，輕盈且不會卡於細紋及出現浮粉問題。
Step 2：以珍珠米色的眼部妝前底霜，作為眼瞼底妝，幫助調節眼部膚色不均及暗啞等問題。
Step 3：以用3種帶有暗淡閃亮效果的啡調玫瑰色霜狀眼影筆，先用最淺色的「Wild Rose微甜玫瑰奶茶」眼影，塗滿整個眼窩，然後以「Bed of Roses暮光朝露玫瑰」眼影塗在眼中央至眼尾位置，並以指尖輕輕暈染。之後以「Forbidden Rose暖金日落玫瑰」眼影塗抹在眼尾，並稍微向上做暈染，以加強眼部深邃度。
Step 4：選用柔和清透的啞光裸白色胭脂，輕輕地斜掃在臉頰上，提升好氣息兼加強臉部的輪廓立體感。
Step 5：最後，以淺啡色的唇線筆勾畫理想唇形，然後以型格的中性啡唇膏塗滿雙唇便完成。
素淨立體顏
Step 1：塗上粉底液後，以定妝掃沾上具捕捉光源、隱藏毛孔及提升輪廓的「感光透明蜜粉」，輕輕掃勻全臉，塑造啞緻零油光的光感立體美肌。
Step 2：以含有細緻珍珠粉末的Wild Rose微甜玫瑰奶茶眼影筆，直接塗在雙眼皮及下眼線位置，並以指尖或小號眼影掃暈染，塑造低調透亮的立體玫瑰眼妝。
Step 3：掃上自然健康的裸銅色胭脂後，以裸啡粉紅色唇筆勾畫唇形，凸顯唇部輪廓。
Step 4：最後塗上霧面啡黃色唇膏，加強整體妝容的啞緻效果。
Shop list：
(a) LAURA MERCIER 2661 5686
(b) bareMinerals 2918 0592
(c) ALBION 2831 8467
(d) viBLUES 2377 4173
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/時尚/復古妝容學起來-288189