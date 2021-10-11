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復古妝容學起來
2021-10-11
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復古妝妝容
復古妝容學起來
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深秋的腳步近了，是時候換上全新的妝容，快人一步展現充滿秋日氛圍的標致美妝。今季的潮流重點少不了「復古」一詞，無論是衣飾穿搭，或是面部妝容，一律展現不同風格的復古氣息。現在就從底妝、眼妝、胭脂到唇色，逐一了解今季的彩妝重點，塑造充滿個性的復古妝容。

文：Coco  圖：蘇文傑  模特兒：Helga K. @Quest  化妝：Fabian Lui (LAURA MERCIER Chief Makeup Artist)  髮型：Harry Lau

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啞緻光澤肌

今年秋冬依舊是啞緻妝容的天下，但在啞緻素淨的底妝下，隱隱滲透著絲絲柔焦光澤，是今季一大重點。要塑造自然無重的啞緻底妝，可在完成粉底液後，利用具有捕捉光線折射效果的定妝蜜粉，幫助提升面部輪廓、柔焦及隱藏毛孔，展現透亮的感光裸肌。雖然定妝蜜粉質地輕盈，但用量不宜太多，否則會有死白、厚重、不自然的感覺；只需適量使用，以粉撲或定妝掃每次取小量輕輕印/掃在全臉便可，直至均勻塗滿全臉，而顴骨、鼻樑、下巴和T字位這些較突出的部位，可用斜角掃額外多掃一點蜜粉，令整體輪廓更有立體感。
 

氣質大地色眼妝

由於今季強調面部輪廓的立體感，眼妝部分的用色可以低調的玫瑰色系來點綴，建議利用兩至三種不同顏色的霜狀粉金玫瑰眼影筆，塑造自然的層次立體眼妝，而這類大地色調效果柔和自然得來又有氣質，用於任何膚色上都能瞬間提亮顯白，絕對不用擔心難以駕馭。此外，霜狀眼影筆的好處是容易推開及暈染，亦比粉狀眼影貼服持久，甚至作眼線使用，只要輕輕一畫、再以指尖輕輕推開即可，方便好用又不易出錯，是趕出門時的好幫手。
 

個性啡調啞唇

2021年繼續是口罩伴隨的一年，看來2022年仍是罩不離口。如果你因為口罩而省掉塗唇膏的步驟，在今個秋冬天不妨重回唇膏的擁抱，讓自己在除下口罩時，能以完美亮麗的妝容示人。今季唇妝潮流跟底妝一樣，同樣以啞緻唇色為重點，型格含蓄的啡調唇膏更是大熱選擇，而啡調唇膏的選擇很多，想自然一點，可選帶啡黃/橙色/裸色的啡調唇膏；想看來神秘又有個性美，則可選帶有磚紅/啡橘/鐵鏽色等較深色的啡調唇膏。

另外，不想口罩沾有唇膏的話，建議多做一個動作，就是以一片薄薄的紙巾，放在塗有唇膏的雙唇上，再用粉撲取微量蜜粉，隔著紙巾輕印雙唇，作用是提升唇膏的持久度，同時加強唇妝的啞緻效果，就算長時間戴口罩，唇膏也不易脫落。

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型格個性美

Step 1：塗上透薄粉底液後，以天鵝絨粉撲沾上亮采透明蜜粉，再將粉撲對折及互相摩擦，使蜜粉均勻沾滿粉撲上，或可在手背上輕拍以去除多餘粉量， 然後以輕壓及揉轉的方式定妝。其透薄的霧面遮瑕妝效，輕盈且不會卡於細紋及出現浮粉問題。

Step 2：以珍珠米色的眼部妝前底霜，作為眼瞼底妝，幫助調節眼部膚色不均及暗啞等問題。

Step 3：以用3種帶有暗淡閃亮效果的啡調玫瑰色霜狀眼影筆，先用最淺色的「Wild Rose微甜玫瑰奶茶」眼影，塗滿整個眼窩，然後以「Bed of Roses暮光朝露玫瑰」眼影塗在眼中央至眼尾位置，並以指尖輕輕暈染。之後以「Forbidden Rose暖金日落玫瑰」眼影塗抹在眼尾，並稍微向上做暈染，以加強眼部深邃度。

Step 4：選用柔和清透的啞光裸白色胭脂，輕輕地斜掃在臉頰上，提升好氣息兼加強臉部的輪廓立體感。

Step 5：最後，以淺啡色的唇線筆勾畫理想唇形，然後以型格的中性啡唇膏塗滿雙唇便完成。
 

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素淨立體顏

Step 1：塗上粉底液後，以定妝掃沾上具捕捉光源、隱藏毛孔及提升輪廓的「感光透明蜜粉」，輕輕掃勻全臉，塑造啞緻零油光的光感立體美肌。

Step 2：以含有細緻珍珠粉末的Wild Rose微甜玫瑰奶茶眼影筆，直接塗在雙眼皮及下眼線位置，並以指尖或小號眼影掃暈染，塑造低調透亮的立體玫瑰眼妝。

Step 3：掃上自然健康的裸銅色胭脂後，以裸啡粉紅色唇筆勾畫唇形，凸顯唇部輪廓。

Step 4：最後塗上霧面啡黃色唇膏，加強整體妝容的啞緻效果。
 

Shop list：
(a) LAURA MERCIER 2661 5686  
(b) bareMinerals 2918 0592  
(c) ALBION 2831 8467  
(d) viBLUES 2377 4173

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/復古妝容學起來-288189
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