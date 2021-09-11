轉季日子皮膚狀況不穩定，難免會有粉刺、暗瘡等問題，而不少人都會選擇使用針清來解決，但究竟針清是否對付黑頭粉刺/暗瘡的最佳方案呢？以下就為大家解答7個關於針清的迷思，希望大家不再受皮膚/暗瘡問題困擾！
【有關針清】
針清即是利用專門清除黑頭、粉刺的針具，從粉刺的頂部或者擴大粉刺開口，以擠壓或刮除的形式，將堵塞的毛孔和其他物質排出，而大部分人都會針對黑頭、粉刺等較小的瑕疵進行針清。
【針清的作用】
比起直接使用雙手，利用針具可以防止將雙手的細菌帶到傷口上，而針清可幫助排出粉刺、暗瘡內的皮脂細菌，可以加快炎症消退，以及暗瘡癒合的速度。
【適合針清的情況】
針清大部分只用於一般的黑頭粉刺，以及已經冒出白頭的粉刺，但切忌太用力，否則可能會留疤。如果熟悉使用針具的話，亦可用於已經成熟，且帶膿的暗瘡上，利用針具將膿擠出。
【不適合針清的情況】
其實並非任何狀況都適合使用針清，較小的粉刺可待它自行消退，特意使用針清可能會造成留疤的情況。而石頭瘡等沒有膿的暗瘡同樣不適合使用針清，反而會弄巧反拙，造成留疤的情況。炎症性的紅腫暗瘡、囊腫、敏感等皮膚問題，均建議由專業醫生面診後，根據實際情況決定。
【針清不當的後果】
雖然使用針清可以避過雙手將細菌帶到面部，但是仍有不少影響皮膚的後果。若果針具消毒不當，有可能導致細菌感染，而三角區域更有可能引起顱內感染，因此針具的清潔和消毒要特別注意。同時，如果手法不熟練，亦有機會留下暗瘡印或疤痕，需要更長時間才可消失。因此若果只是小問題的話，建議還是不要使用針清，以免損害肌膚。
【針清的頻率】
由於針清屬於外部性侵入皮膚，因此不建議經常使用針清，一來針清只是局部性的治療手段，並非常規的治療方案，無法從根本改善皮膚問題，二來針清不適用於任何暗瘡，若果使用不當更會留下疤痕。加上經常做針清更有機會破壞皮膚屏障，長期習慣性進行針清，也有可能會使皮膚習慣，令到同一部位反覆長暗瘡。
【針清後的注意事項】
如果真的需要使用針清去處理黑頭？暗瘡等問題，針具及雙手一定要消毒及清洗乾淨，同時在針清之後在傷口上擦一點藥膏預防感染。日常也要做好護理及防曬，以免反覆在同一部位長暗瘡。最重要的是改變日常習慣，養成好的皮膚。
暗瘡困擾一定要針清？解答7個關於針清的迷思
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