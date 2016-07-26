東京奧運｜盤點歷屆最出事代表隊制服 日本都出事？

東京奧運還有兩天(23日)就開幕，除了精彩賽事外，開幕式也是看點之一！盛大表演加上各國選手穿上具代表性的制服列陣進場，留下了不少難忘回憶與畫面，優美亮麗的設計看太多，今次結集了奧運史上8套引來笑聲的代表隊制服，讓大家重溫一下這些設計災難！
1. 中國——2016年里約奧運
中國隊由08年起多次採用紅黃2色作為制服，不過最經典當然要數2016年里約奧運的「番茄炒蛋」，至今仍不時被網民提起。細心留意的話，可以見到制服配上彩虹顏色的領帶，務求令運動員猶如漆黑中的螢火蟲般鮮明出眾。
2. 瑞典——2016年里約奧運
因為黃色出事的又豈只中國隊？瑞典同年的閉幕式鮮黃色制服一樣出事，絹面質地加上奇怪cutting，被形容是H&M設計團隊與老牌組合ABBA喝醉後的作品。
3. 匈牙利——2008年北京奧運
匈牙利隊在北京奧運會開幕式上的紅白設計，也是一大敗筆，剪裁上已被指似空姐空少制服，圖案更加嚇人，紅色花卉圖案遠看像血跡斑斑，認真不吉利。
4. 日本——2004年雅典奧運
不要以為日本的設計一定好，04年的雅典制服採用如雨衣的剪裁，粉色系的大媽碎花圖案，以及螢光色系漁夫帽，並非所有人都carry到。
5. 英國——2012年倫敦奧運
英國當年以是東道主、主辦國，外國當然對制服有一定期望，不過這身打扮：及膝褲、金色領邊及線條，就被形容為老土、土豪。
6. 西班牙——2012年倫敦奧運
紅跟黃色看來真的不是做制服的最佳選擇，西班牙的代表隊制服被指是麥當勞員工服，但小編就覺得有幾分四驅車的縮影，穿著上陣可能可以跑得快一點。有指這套制服更受到運動員批評，認爲制服令他們十分尷尬。
7. 捷克共和國——2012年倫敦奧運
捷克這套制服看上去問題不大，不過腳上的下靴真的出事，漆皮加上闊筒剪裁，異常嚇人，手上又拿著縮骨遮，真的不知道為何要為雨具代言。
8. 澳洲——1992年巴塞隆納奧運
年代久遠並不是遺忘的理由，澳洲隊當年以一身叢林探險look現身巴塞隆納奧運，被形容似遊客多過似運動員，碎花恤衫襯上大地色系短褲，加上草褲，小編即時想起《獅子王》的《Circle of Life》，人嚟，起歌！