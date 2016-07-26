東京奧運｜盤點7位2021奧運美女運動員 實力、美貌與身材並重

2021東京奧運會下星期五(23日)就開幕，來自不同國家的選手陸續抵達日本進行練習，也開始受到外界關注，當中不乏養眼吸睛的美女運動員！以下介紹的美女運動員，不單有標緻外貌，優美的身段線條，更每個都有著過人的實力與輝煌戰績，值得大家留意！趁著奧運還未開幕，快快來認識一下她們吧！
盤點2021東京奧運美女運動員1：田徑選手Alica Schmidt
22 歲、來自德國的田徑運動員Alica Schmidt，曾被澳洲知名雜誌《Busted Coverage》選為「世界上最性感的運動員」，更有Instagram擁有逾185萬粉絲。Alica在7 歲就開始她的運動生涯，18 歲入選國家代表隊，曾代表德國拿下 U20 歐洲田徑錦標賽 4X400 接力賽的銀牌。
176cm高的Schmidt擁有令人羨慕的長腿，姣好勻稱的身形加上標緻樣子，令她在田徑場外，都一樣得到注視，不過她曾表示，只對田徑場上的競爭感興趣。在新冠肺炎流行期間，歐洲不少城市都封城，運動場亦關閉，她於是選擇獨自訓練，改到森林跑步，期間更打破自己400米的最佳紀錄，終於贏得東京奧運的入場券，出戰女子4X400接力賽。
盤點2021東京奧運美女運動員2：網球選手Camila Giorgi
意大利網球手 Camila Giorgi有「真人芭比」之稱，擁有一頭金髮、甜美外表的她，在球場上卻殺傷力強，球風強悍，有「小鋼炮」的稱號，有著絕對的「反差萌」。現年29歲的她，已獲兩個 WTA 巡迴賽的女單冠軍頭銜，並將出戰東京奧運的單人網球項目。
Giorgi擁有緊實肌線條、川字腹肌、修長纖腿，她亦不時在IG上載性感火辣的相片，被網友封為「紅土場上最美運動員」。她同時也是時尚品牌的創辨人，創立自家品牌 Giomila。
盤點2021東京奧運美女運動員3：七項全能Georgia Ellenwood
1995年出生的Georgia Ellenwood是一位七項全能運動員，很多人也許只聽過三項鐵人，但其實田徑賽事有女子七項全能，包括100米跨欄、鉛球、跳高、200米賽跑、跳遠、標槍和800米賽跑。單聽都知運動量大，更要樣樣皆精，需要由初高中開始訓練。
Ellenwood高中起多次代表加拿大參賽，並取得不俗成績，2018年出戰七項全能比賽獲得第一，總分6026分。她也曾代表美國的麥迪臣威斯康臣大學出戰NCAA 2018 七項全能的比賽，同樣獲得首名佳績。Ellenwood同時是一名環保主義者，關心海平面上升及再循環利用等議題，是個人美心善的女生。
盤點2021東京奧運美女運動員4：攀岩好手Janja Garnbret
今年奧運將新增攀岩項目，分為抱石（Bouldering）、速度攀登（Speed）及難度攀登（Lead Climbing）三個項目。來自斯洛文尼亞的 Janja Garnbret 被外界視為攀岩的冠軍大熱。1999年出生的 Janja Garnbret，小時候喜歡爬樹，其父母於是在她8 歲便安排接受正規的攀登運動訓練，並在多個攀岩錦標賽中取得佳績，更獲得 2019 年「攀岩世界錦標賽」女子組冠軍，成功取得東京奧運門票。
盤點2021東京奧運美女運動員5：滑板高手Leticia Bufoni
滑板比賽是今屆東京奧運另一項新增項目，27歲的巴西美女Leticia Bufoni是大熱之一，她也是全球注目的滑板手之一，曾登上福布斯25位最具影響力的國際體育女性。Bufoni作風大膽，不單有紋身，曾以全裸姿態為ESPN拍踩板片，更曾與尼馬傳緋聞。
Bufoni曾因一個高難度飛躍動作，由16級台階上摔下來，造成腳踝扭傷、韌帶撕裂、頸椎錯位，甚至一度失明失聰。痊癒後開始健身，以更強壯的身體踩板。她在2010年，贏得X Games第二名，並在3年後奪得該賽事的冠軍，截至今天，已是5屆X Games金牌得主，在滑板圈享有非常高的知名度。
盤點2021東京奧運美女運動員6：柔道選手Daria Bilodid
烏克蘭專出美女，當中也包括今年 21 歲的 Daria Bilodid，她的父親是兩屆的歐洲柔道冠軍 Hennady Bilodid，母親是位柔道教練，但原來父母都怕她受傷，不想她學柔道，不過她堅決加入柔道行列。年紀輕輕的她戰績輝煌，她在2017年加入職業賽事後，就一直名列前茅，不僅初次參賽就獲得大獎，還連續兩年拿下48公斤冠軍，成為最年輕柔道冠軍得主。
盤點2021東京奧運美女運動員7：跳高選手Yaroslava Mahuchikh
另一位來自烏克蘭美女運動員，是19歲跳高女將Yaroslava Mahuchikh，她本身專攻跨欄，直到13歲才轉練跳高，2019年以二度打破高懸33年U20世界紀錄之姿，摘下世錦賽銀牌。首度參加世錦賽中就以2公尺04奪下銀牌，並創下U20的世界紀錄。年紀輕輕已是跳高世界紀錄保持者，可說是體壇新星，今年被很多運動評論員看好奪冠。