Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
OL
東京奧運｜盤點7位2021奧運美女運動員 實力、美貌與身材並重
1 小時前
#Hashtags
東京奧運奧運2021奧運美女運動員AlicaSchmidtCamilaGiorgiGeorgiaEllenwoodJanjaGarnbretLeticiaBufoniDariaBilodidYaroslavaMahuchikh
東京奧運｜盤點7位2021奧運美女運動員 實力、美貌與身材並重
news-images

2021東京奧運會下星期五(23日)就開幕，來自不同國家的選手陸續抵達日本進行練習，也開始受到外界關注，當中不乏養眼吸睛的美女運動員！以下介紹的美女運動員，不單有標緻外貌，優美的身段線條，更每個都有著過人的實力與輝煌戰績，值得大家留意！趁著奧運還未開幕，快快來認識一下她們吧！

 

盤點2021東京奧運美女運動員1：田徑選手Alica Schmidt

22 歲、來自德國的田徑運動員Alica Schmidt，曾被澳洲知名雜誌《Busted Coverage》選為「世界上最性感的運動員」，更有Instagram擁有逾185萬粉絲。Alica在7 歲就開始她的運動生涯，18 歲入選國家代表隊，曾代表德國拿下 U20 歐洲田徑錦標賽 4X400 接力賽的銀牌。

176cm高的Schmidt擁有令人羨慕的長腿，姣好勻稱的身形加上標緻樣子，令她在田徑場外，都一樣得到注視，不過她曾表示，只對田徑場上的競爭感興趣。在新冠肺炎流行期間，歐洲不少城市都封城，運動場亦關閉，她於是選擇獨自訓練，改到森林跑步，期間更打破自己400米的最佳紀錄，終於贏得東京奧運的入場券，出戰女子4X400接力賽。

news-images
Alica Schmidt曾被選為「世界上最性感的運動員」。
 news-images
Schmidt目前在Instagram擁有逾185萬粉絲。
 news-images

盤點2021東京奧運美女運動員2：網球選手Camila Giorgi

意大利網球手 Camila Giorgi有「真人芭比」之稱，擁有一頭金髮、甜美外表的她，在球場上卻殺傷力強，球風強悍，有「小鋼炮」的稱號，有著絕對的「反差萌」。現年29歲的她，已獲兩個 WTA 巡迴賽的女單冠軍頭銜，並將出戰東京奧運的單人網球項目。

Giorgi擁有緊實肌線條、川字腹肌、修長纖腿，她亦不時在IG上載性感火辣的相片，被網友封為「紅土場上最美運動員」。她同時也是時尚品牌的創辨人，創立自家品牌 Giomila。

 

盤點2021東京奧運美女運動員3：七項全能Georgia Ellenwood

1995年出生的Georgia Ellenwood是一位七項全能運動員，很多人也許只聽過三項鐵人，但其實田徑賽事有女子七項全能，包括100米跨欄、鉛球、跳高、200米賽跑、跳遠、標槍和800米賽跑。單聽都知運動量大，更要樣樣皆精，需要由初高中開始訓練。

Ellenwood高中起多次代表加拿大參賽，並取得不俗成績，2018年出戰七項全能比賽獲得第一，總分6026分。她也曾代表美國的麥迪臣威斯康臣大學出戰NCAA 2018 七項全能的比賽，同樣獲得首名佳績。Ellenwood同時是一名環保主義者，關心海平面上升及再循環利用等議題，是個人美心善的女生。

news-images
Camila Giorgi有「真人芭比」之稱。
 news-images
Giorgi球風強悍，所以也有「小鋼炮」的稱號。
 news-images
Giorgi為自己的品牌拍宣傳照，性感誘人。
 news-images
Georgia Ellenwood高中起多次代表加拿大參賽。
 news-images
news-images

盤點2021東京奧運美女運動員4：攀岩好手Janja Garnbret

今年奧運將新增攀岩項目，分為抱石（Bouldering）、速度攀登（Speed）及難度攀登（Lead Climbing）三個項目。來自斯洛文尼亞的 Janja Garnbret 被外界視為攀岩的冠軍大熱。1999年出生的 Janja Garnbret，小時候喜歡爬樹，其父母於是在她8 歲便安排接受正規的攀登運動訓練，並在多個攀岩錦標賽中取得佳績，更獲得 2019 年「攀岩世界錦標賽」女子組冠軍，成功取得東京奧運門票。

 

盤點2021東京奧運美女運動員5：滑板高手Leticia Bufoni

滑板比賽是今屆東京奧運另一項新增項目，27歲的巴西美女Leticia Bufoni是大熱之一，她也是全球注目的滑板手之一，曾登上福布斯25位最具影響力的國際體育女性。Bufoni作風大膽，不單有紋身，曾以全裸姿態為ESPN拍踩板片，更曾與尼馬傳緋聞。

Bufoni曾因一個高難度飛躍動作，由16級台階上摔下來，造成腳踝扭傷、韌帶撕裂、頸椎錯位，甚至一度失明失聰。痊癒後開始健身，以更強壯的身體踩板。她在2010年，贏得X Games第二名，並在3年後奪得該賽事的冠軍，截至今天，已是5屆X Games金牌得主，在滑板圈享有非常高的知名度。

news-images
Janja Garnbret是今屆攀岩項目的冠軍大熱。
 news-images
news-images
Leticia Bufoni身材火辣，曾與尼馬傳緋聞。
 news-images
news-images
Bufoni曾由16級台階上摔下來，短暫失明失聰，不過她最後都克服傷患。

盤點2021東京奧運美女運動員6：柔道選手Daria Bilodid

烏克蘭專出美女，當中也包括今年 21 歲的 Daria Bilodid，她的父親是兩屆的歐洲柔道冠軍 Hennady Bilodid，母親是位柔道教練，但原來父母都怕她受傷，不想她學柔道，不過她堅決加入柔道行列。年紀輕輕的她戰績輝煌，她在2017年加入職業賽事後，就一直名列前茅，不僅初次參賽就獲得大獎，還連續兩年拿下48公斤冠軍，成為最年輕柔道冠軍得主。

 

盤點2021東京奧運美女運動員7：跳高選手Yaroslava Mahuchikh

另一位來自烏克蘭美女運動員，是19歲跳高女將Yaroslava Mahuchikh，她本身專攻跨欄，直到13歲才轉練跳高，2019年以二度打破高懸33年U20世界紀錄之姿，摘下世錦賽銀牌。首度參加世錦賽中就以2公尺04奪下銀牌，並創下U20的世界紀錄。年紀輕輕已是跳高世界紀錄保持者，可說是體壇新星，今年被很多運動評論員看好奪冠。

news-images
Daria Bilodid的父親是兩屆的歐洲柔道冠軍 Hennady Bilodid。
 news-images
Bilodid的父母本身不想她學柔道。
 news-images
news-images
跳高選手Yaroslava Mahuchikh
 news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/東京奧運｜盤點7位2021奧運美女運動員-實力、美貌與身材並重-276237
#Hashtags
東京奧運奧運2021奧運美女運動員AlicaSchmidtCamilaGiorgiGeorgiaEllenwoodJanjaGarnbretLeticiaBufoniDariaBilodidYaroslavaMahuchikh

5款夏日香水推薦清單

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
5款夏日香水推薦清單
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多