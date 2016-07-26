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破格演繹｜Ian@MIRROR首拍唇妝廣告 為YSL期間限定店造勢
59 分前
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破格演繹｜Ian@MIRROR首拍唇妝廣告 為YSL期間限定店造勢
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Hellossss們留意啦！YSL Beauté由9月30日至10月10日，將於尖海嘴海港城開設「YSL RADICAL CRUSH」期間限定店，品牌更特別邀請人氣男團MIRROR的成員Ian(陳卓賢)率先為「YSL RADICAL CRUSH」造勢，拍攝一連串的宣傳廣告影片及相片。

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曾擔心有違和感

今次「YSL RADICAL CRUSH」是Ian的首個唇妝廣告，更突破以往溫柔暖心的風格，詮釋型格不羈的魅力。Ian表示：「第一次接唇妝的廣告，因為擔心男孩塗唇膏會有違和感，但想為Fans帶來心動和專屬戀愛的感覺，所以才有這次突破的嘗試。」

為了幫Ian盡快進入狀態，拍攝現場也大播其甜蜜冧歌《DWBF》，令他憶起悸動的感覺，深情的眼神俘虜現場工作人員，即時成為Hellossss！YSL Beauté今次的主題是「Radical Crush Catch My Heart」，以極致的彩妝肆意示愛，Ian表示這個唇膏完全Catch His Heart，鋼琴面質感的包裝設計，絕對是100% 純黑奢華。

相關新聞：520告白日YSL Beauté網店訂製刻名禮物+限時優惠

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「YSL RADICAL CRUSH」尖沙咀海港城期間限定店

日期：2021年9月30日至10月10日

地點 ：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

網上預先訂製連結：https://crm.yslbeauty.com.hk/radicalcrush2021/home/?s=PR

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/破格演繹｜ianmirror首拍唇妝廣告-為ysl期間限定店造勢-286145
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