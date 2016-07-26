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終於單飛接廣告！Jeremy走過低潮：「畀啲顏色人睇！」
6 小時前
終於單飛接廣告！Jeremy走過低潮：「畀啲顏色人睇！」
MIRROR成員Jeremy(李駿傑)最近接下首個單飛廣告，相信一眾粉絲「獨角獸」都相當高興！Jeremy今次為沙宣VIDAL SASSOON拍廣告，以3個度身定做的頭髮造型示人，包括公子造型、鋒利高冷的舞台造型及氣概不羈的All-back wet look，展現百變形象本色，更大派金句。
Jeremy在《全民造星》時已敢於嘗試不同髮色，被粉絲形容像獨角獸，粉絲也因此以unicorn(獨角獸)命名。不過他曾被外界定義為韓風，欠缺個人特色，曾有一段時間陷入低潮，被負面情緒影響。但如今他已轉換心態，整裝待發，抓緊每個證明自己的機會，「要隨時畀啲顏色人睇！」、「試的過程可能會受傷，滋潤過後，就從頭開始。」
拍攝期間，每當音樂奏起，Jeremy猶如踏上演唱會舞台，炒熱全場氣氛，令現場一眾工作人員看到心跳加速。當客戶稱讚他專業時，Jeremy卻靦腆謙虛地回答：「我可以做得更好。」由於有太多精彩片段，導演在後期剪接亦出現選擇困難症。Jeremy很重視這次廣告，內斂的他也興奮地表示：「今次係我第一個個人廣告，知道粉絲一直好期待。今次可以喺廣告中轉3個唔同造型，甚至轉髮色，希望可以一次過滿足粉絲的所有願望！」
Jeremy其後稱，最喜歡濕髮造型，因為是他首次嘗試：「拍攝前已十分期待，之前從未試過，一直想試。出來效果十分喜歡，好有新鮮感！」
睇片：https://www.instagram.com/p/CR37iP9Acwk/
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/終於單飛接廣告！jeremy走過低潮：「畀啲顏色人睇！」-278043