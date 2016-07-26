網購優惠｜凱特王妃都愛用！小眾品牌STRATHBERRY一星期限時優惠 激抵5折
網購優惠｜凱特王妃都愛用！小眾品牌STRATHBERRY一星期限時優惠 激抵5折
英國威廉王子的太太、劍橋公爵夫人一向予人親民的感覺，即使嫁入皇室後，出席活動都不是經常全身大牌，反而在日常場合中選擇當地牌子。而來自蘇格蘭的小眾品牌STRATHBERRY就是其中之一，品牌的手袋價位不算高，一般都是數千起跳，品牌最近更舉行限時優惠，更是抵上加抵！
STRATHBERRY由今日起至9月14日上午6時59分，在官方網站舉行為期一星期的夏日限時優惠，囊括多種大熱款式，例如結合復古動感籐編元素的夏日限定版Summer Edition，以及大熱潮人之選仿蟒蛇壓紋及仿鱷魚壓紋系列，其中廣受歡迎的水桶袋Lana Osette及側揹袋Lana Nano款式更是不容錯過！不少袋款的折扣更高達半價，而購物滿港幣$1,700即享有免運費優惠，各位小資女絕對要入手！
優惠連結：https://www.strathberry.com/collections/sale
LANA NANO BUCKET BAG 原價$5,100 七折後$3,570
S BAG 原價$4,600 半價後 $2,300
ACE MINI CROSSBODY BAG NAVY WITH MAPLE EDGE 原價$3,500 半價後 $1,750
MELVILLE STREET WALLET 原價$2,100 六折後$1,260
LANA MIDI BUCKET BAG 原價$5,600 七折後$3,920
East West Mini (Nordic Spring-Bottle Green Os) 原價$5,100 八折後 $4,080
Lana Osette (Tan x Canvas Stripe) 原價$3,800 八折後 $3,040
Lana Nano Bucket Bag (Tan x Natural) 原價$5,600 八折後$4,480
Osette Pouch (Tan x Canvas Stripe) 原價$1,670 八折後$1,336
Allegro Micro (Desert) 原價$4,100 七折後$2,870
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/時尚/網購優惠｜凱特王妃都愛用！小眾品牌strathberry一星期限時優惠-激抵5折-283928