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聯乘巴黎藝術家 Atelier Cologne夏日繽紛香水皮套
2021-06-04
聯乘巴黎藝術家 Atelier Cologne夏日繽紛香水皮套
炎炎夏日，總令人想喝一杯冰涼果汁。Atelier Cologne今季與來自法國巴黎的藝術家Agathe Singer合作，設計限定版香水皮套，將多姿多彩的亞熱帶動植物，轉化成筆下的繽紛插畫，向大自然力量致敬，配上品牌的柑橘調香水，為夏日降溫。
在Agathe Singer的想像世界中，Absolute Citrus柑橘樹遍佈蔥翠的森林，樹上結滿清香怡人的柑橘，包括來自「Pomélo Paradis 情柚獨鍾」的西柚、「Oolang Infini 無極烏龍」的佛手柑和「Orange Sanguine 赤霞橘光」的香橙，設計出色彩繽紛的限定版皮套。夏日限定版系列現已推出，分別以套裝及購物禮遇送出。
限定皇牌Summer Duo (售價$1,150)
包括：
．Orange Sanguine赤霞橘光乙支（30ml）
．Oolang Infini無極烏龍乙支（30ml）
．夏日限定版香水皮套兩個
凡買滿$1,880，即可獲以下禮遇：
．太陽眼鏡套乙個
．限定化妝袋乙個
．夏日限定版香水皮套兩個
．精醇古龍乙支（4ml）
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/聯乘巴黎藝術家-atelier-cologne夏日繽紛香水皮套-270655