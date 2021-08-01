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點曬都唔怕！ Anson Kong大推POLA防曬霜
58 分前
點曬都唔怕！ Anson Kong大推POLA防曬霜
相信各位「生粉」都知道，你們家的「老闆」AK有多喜愛水上活動，所以一定會做好皮膚保護！最近Anson Kong就為生粉推介POLA B.A 多重修護防曬日霜，一支可以當作日霜、防曬及妝前修護底霜，為女生們省回化妝、護膚時間之餘，更可以提供全方位保護功能。
這款三合一的智能光學防曬霜，蘊含POLA B.A的皇牌護膚成分，能阻隔有害紫外線、近紅外線、UVA及UVB，更會主動揀選養膚的紅光穿透肌膚，刺激真皮層蛋白再生，幫助肌膚回復緊緻彈性。品牌更推出限量的POLA B.A 智能光學防曬美肌套裝，讓大家與AK一人一支！
睇片：https://fb.watch/732LMjhqrH/
【同 AK 一人一支】POLA B.A 智能光學防曬美肌套裝 $950
B.A 多重修護防曬日霜 45g
B.A 亮澤深層清潔面膜 9g
B.A 精華水 8ml
B.A 乳液 8ml
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/點曬都唔怕！-anson-kong大推pola防曬霜-278515