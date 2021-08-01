33老婆竟然係佢？ERROR 193著浴衣大玩「女友視覺」 送簽名魔法面霜

荷里活星級化妝師Charlotte Tilbury的同名品牌，以魔法三步曲MAGIC TRILOGY——3個不同配方從早到晚在肌膚上施展魔法，互相完美協奏，譜出奇蹟魔法效果。品牌特意請來人氣「宇宙天團」ERROR成員郭家駿(193)以「女友視角」分享巨星後台絕密片段，揭露CHARLOTTE’S MAGIC CREAM魔法面霜帶來的光澤效果，以及品牌的E-POPUP限定網店的限時獨家優惠。
是次宣傳短片與193大玩「女友視覺」，一系列親密互動引起粉絲無限遐想，從睡房嬉戲到浴室按摩，193直言生命中不能缺少「33老婆」的甜蜜滋潤！短片到最後193揭開「老婆」的神秘面紗——Charlotte Tilbury王牌護膚產品CHARLOTTE’S MAGIC CREAM魔法面霜，更與一眾粉絲分享他的「巨星」後台護膚秘訣！193拍攝時表示：「在英國讀書早已聽過魔法面霜的神奇功效，亦是身邊不少朋友必備的日常護膚產品。現在工作忙碌，很多時候需要捱夜，魔法面霜更是我常備身旁的滋潤面霜。我最喜歡它瞬間保濕的即時效果，一分鐘內呈現水潤飽滿光澤，以後再『dry』都無有怕！」
宣傳短片中193多次與鏡頭甜蜜互動，「女友視角」叫一眾粉絲不禁尖叫瘋狂。他呼籲「老婆」們到Charlotte Tilbury K11 Musea魔法美妝世界打卡留念，最有心思的50名粉絲更能獲得由193親筆簽名的魔法面霜(50亳升)；使用193優惠碼「CTX193」於CHARLOTTE TILBURY HK E-POPUP限定網店買滿$1,500，更會獨家贈送貨裝GODDESS CLEANSING RITUAL女神潔面二部曲、1套3件王牌產品試用套裝及限量版魔法水樽，讓大家一齊自肥！
Charlotte Tilbury HK E-POPUP限定網店：https://bit.ly/3BwPdUZ