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6月必買矚目彩妝！Givenchy淡粉紅大理石+Christian Louboutin型格窩釘化妝盒
56 分前
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彩妝GivenchyChristianLouboutinBeauty大理石氣墊日霜彩妝盤眼影胭脂
6月必買矚目彩妝！Givenchy淡粉紅大理石+Christian Louboutin型格窩釘化妝盒
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踏入夏季，不少女生都想轉換一下妝容，迎接新一季的亮麗打扮，今次介紹的兩個系列分別走甜美及型格路線，適合不同風格的女生啊！

Givenchy Pink 甜美淡粉紅系列

如果你是粉紅控，就絕對不要錯過新推出的Givenchy Pink系列，粉紅包裝IGable，大理石的化妝品充滿質感，輕易打造粉嫩玫瑰妝容。系列包括大理石造型的華麗盈彩修護唇膏，以及花漾年輕嫩肌雙效氣墊日霜，輕鬆化出自然素顏妝容，而王牌的四色蜜粉，則以迷你小巧的胭脂姿態現身！

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Rose Perfecto華麗盈彩修護唇膏，在簡約的粉色皮革外殼加上鉚釘點綴，新配方更加入95%天然成分，加入大理石元素及護膚效能，集色澤感和極致滋潤於一身，提供即時亮澤、水漾和豐盈效果。$295/2.8g(10色)
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L'intemporel Blossom花漾年輕嫩肌雙效氣墊日霜則有效修復肌膚，賦予膚色粉嫩光澤。超夢幻大理石紋氣墊霜設計小巧輕便，膏狀質感收納於可愛粉紅鏡盒內，方便隨身攜帶使用，具備SPF15 PA+防曬配方，同時柔化面部瑕疵，為肌膚「補眠」，展現素顏美。$490/12g

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高級訂製稜鏡胭脂追隨Prisme Libre系列的設計風格，方形盒子加上炫黑框架及經典4G Logo的元素。鏡面盒蓋方便補妝。
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首個高級訂製稜鏡胭脂Prisme Libre Blush，運用原創稜鏡原理，以四種不同的棉花糖色調，折射出肌膚自身光澤，同時提亮膚色，打造透光立體小顏，雙頰自然透紅。$405/6g(4色)
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Christian Louboutin Beauty 型格窩釘彩妝盒

Christian Louboutin Beauty新推出的兩款魔法迷魅彩妝盤，窩釘化妝盒設計絕對是顏值滿分！彩妝盤組合包括眼影盤及胭脂彩妝盤，可以分別放於紅色或黑色的化妝盒內，6款色調適合各種膚色，粉質質地如絲般細膩，一抹即上，輕鬆打造不同妝效。

魔法迷魅六色眼影盤 $610

3款色調可以展現不同女性姿態，散發獨特氣質。每盒有6種時尚色調，由清新柔美的玫瑰裸妝、鮮艷活潑以至性感撩人煙燻的眼妝，一盒眼影盤即可Mix & Match出多變妝感。眼影盤同時融合啞緻(matte)、絲絨(satin)、珠光(shimmer)及金屬(metallic) 4種不同質感，疊合不同顏色與質感的眼影，締造立體深邃眼神。

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窩釘化妝盒 (經典紅或黑色) $610
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#Bronze Eloise 啡銅閃爍眼影
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#Rose Pigalle 玫瑰絲滑眼影

魔法迷魅高光胭脂彩妝盤 $610
胭脂彩妝盤內有高光及兩款不同胭脂，胭脂顏色飽和度高，令皮膚煥發光彩。腮紅能單獨或混合高光使用，肌膚瞬間如被陽光照射，成為耀眼焦點。

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這個妝容在臉頰和眼睛大膽地使用桃紅色，並用金色勾畫出藝術氣息。雙眸被「Rose Pigalle 玫瑰絲滑眼影」所染，並以「So DeliKate 幻彩明亮胭脂」把兩頰溫暖照亮，輕易化出搶眼妝容。
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#So DeliKate 幻彩明亮胭脂
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/6月必買矚目彩妝！givenchy淡粉紅大理石christian-louboutin型格窩釘化妝盒-272471
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