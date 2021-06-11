6月必買矚目彩妝！Givenchy淡粉紅大理石+Christian Louboutin型格窩釘化妝盒

踏入夏季，不少女生都想轉換一下妝容，迎接新一季的亮麗打扮，今次介紹的兩個系列分別走甜美及型格路線，適合不同風格的女生啊！
Givenchy Pink 甜美淡粉紅系列
如果你是粉紅控，就絕對不要錯過新推出的Givenchy Pink系列，粉紅包裝IGable，大理石的化妝品充滿質感，輕易打造粉嫩玫瑰妝容。系列包括大理石造型的華麗盈彩修護唇膏，以及花漾年輕嫩肌雙效氣墊日霜，輕鬆化出自然素顏妝容，而王牌的四色蜜粉，則以迷你小巧的胭脂姿態現身！
L'intemporel Blossom花漾年輕嫩肌雙效氣墊日霜則有效修復肌膚，賦予膚色粉嫩光澤。超夢幻大理石紋氣墊霜設計小巧輕便，膏狀質感收納於可愛粉紅鏡盒內，方便隨身攜帶使用，具備SPF15 PA+防曬配方，同時柔化面部瑕疵，為肌膚「補眠」，展現素顏美。$490/12g
Christian Louboutin Beauty 型格窩釘彩妝盒
Christian Louboutin Beauty新推出的兩款魔法迷魅彩妝盤，窩釘化妝盒設計絕對是顏值滿分！彩妝盤組合包括眼影盤及胭脂彩妝盤，可以分別放於紅色或黑色的化妝盒內，6款色調適合各種膚色，粉質質地如絲般細膩，一抹即上，輕鬆打造不同妝效。
魔法迷魅六色眼影盤 $610
3款色調可以展現不同女性姿態，散發獨特氣質。每盒有6種時尚色調，由清新柔美的玫瑰裸妝、鮮艷活潑以至性感撩人煙燻的眼妝，一盒眼影盤即可Mix & Match出多變妝感。眼影盤同時融合啞緻(matte)、絲絨(satin)、珠光(shimmer)及金屬(metallic) 4種不同質感，疊合不同顏色與質感的眼影，締造立體深邃眼神。
魔法迷魅高光胭脂彩妝盤 $610
胭脂彩妝盤內有高光及兩款不同胭脂，胭脂顏色飽和度高，令皮膚煥發光彩。腮紅能單獨或混合高光使用，肌膚瞬間如被陽光照射，成為耀眼焦點。