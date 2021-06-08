Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
OL
LUSH x A Plastic Ocean Foundation 慈善潤膚乳+裸裝產品+淨灘行動 支持海洋生態教育
2021-06-08
#Hashtags
LUSHAPlasticOceanFoundation裸裝海洋生態走塑珊瑚紅樹林
LUSH x A Plastic Ocean Foundation 慈善潤膚乳+裸裝產品+淨灘行動 支持海洋生態教育
news-images

今個月是世界海洋月，LUSH嵐舒為支持海洋保育工作，將與A Plastic Ocean Foundation合作，由即日起至21日期間，推出慈善愛心潤膚乳及慈善愛心潤膚芭，銷售收益將會全數撥捐A Plastic Ocean Foundation，支持他們的海洋生態教育項目及對抗塑膠污染的工作，幫助大眾建立保育海洋的正確觀念。

news-images

不時聽到環境污染、海洋暖化、珊瑚白化等問題，好像很遙遠，但其實很貼身。當暖化令珊瑚退場，魚類流離失去繁殖棲息地，食物鏈就會崩壞，生物多樣性減少，威脅比氣候變化有過之而無不及，因為物種滅絕就無法挽回。

位處烏溪沙港鐵站附近的海星灣同時擁有紅樹林，泥灘和充滿岩石的海岸，是很多物種如蝸牛、螃蟹、許多蛤蜊，蠕蟲甚至海參和章魚的棲息地。可是摸蜆、捕捉海星等具破壞性的休閒活動、非法傾倒的建築廢物、郊遊垃圾等，令海星灣面臨污染威脅。

news-images
海星灣同時擁有紅樹林，泥灘和充滿岩石的海岸，這些不同生態系統成為許多不同物種的棲息地。
 news-images
LUSH日前與A Plastic Ocean Foundation在海星灣跟媒體朋友及LUSH員工參與淨灘活動，透過觀察紀錄當地生態環境，了解當地的生物多樣性和生態環境破壞所帶來的影響。
 news-images

根據環保署的研究，95%的海上垃圾都是來自本地源頭，並在陸地產生，經雨水渠、徑流、被風吹或被蓄意扔進海中而進入海洋環境，塑膠不會分解，只會因為陽光、碰撞等因素粉碎成微塑膠。目前並無科學證明的方法可以回收遍佈海洋的微塑，因此參與淨灘行動，以及使用摒棄塑膠包裝的裸裝產品，是其中一個有效拯救海洋的好方法。LUSH的常規產品中，裸裝產品佔65%，包括汽泡彈、香氛皂、洗髮皂等，正好讓大家從源頭「走塑」，為環境出一分力。

news-images
news-images
人魚傳說泡泡浴芭 Mermaid Tail Bubble Bar $100 果香滿盈的綿密泡泡浴，西柚精油的醒神果香有助提升心情，公平貿易有機可可脂具滋潤及軟化功效，令肌膚水潤迷人。
 news-images
藍海洋汽泡彈 Big Blue Bath Bomb $60 藍海洋汽泡彈蘊含阿拉姆海藻，浸浴時軟化皮膚。當中豐富的維他命和礦物質，如碘能幫助調節新陳代謝；海鹽能軟化皮膚，去掉死皮；檸檬精油提神醒腦，而薰衣草油則殺菌潔淨，讓身心煥然一新。
 news-images
藍海洋洗髮皂 Seanik Shampoo Bar $118 藍海洋洗髮皂蘊含海藻、海鹽及檸檬，能締造亮澤、豐盈的頭髮，並散發令人振奮的夏日氣息。加入愛爾蘭海藻凝膠、含豐富蛋白質的海苔及幼海鹽，為頭髮增添活力；檸檬精油令頭髮富光澤；含羞草、茉莉花及苦橙花精油則讓髮絲散發濃郁的熱帶香氣。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/lush-x-a-plastic-ocean-foundation-慈善潤膚乳裸裝產品淨灘行動-支持海洋生態教育-271064
#Hashtags
LUSHAPlasticOceanFoundation裸裝海洋生態走塑珊瑚紅樹林
Am730

Lycee x 美少女 隱形眼鏡潤濕液 193化身「禮服193俠」跳形體舞力推

官方指定精華！ SK-II推出特別版神仙水 支持東京奧運

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
Lycee x 美少女 隱形眼鏡潤濕液 193化身「禮服193俠」跳形體舞力推
Am730
Am730
官方指定精華！ SK-II推出特別版神仙水 支持東京奧運
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多