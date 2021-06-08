LUSH x A Plastic Ocean Foundation 慈善潤膚乳+裸裝產品+淨灘行動 支持海洋生態教育

今個月是世界海洋月，LUSH嵐舒為支持海洋保育工作，將與A Plastic Ocean Foundation合作，由即日起至21日期間，推出慈善愛心潤膚乳及慈善愛心潤膚芭，銷售收益將會全數撥捐A Plastic Ocean Foundation，支持他們的海洋生態教育項目及對抗塑膠污染的工作，幫助大眾建立保育海洋的正確觀念。
不時聽到環境污染、海洋暖化、珊瑚白化等問題，好像很遙遠，但其實很貼身。當暖化令珊瑚退場，魚類流離失去繁殖棲息地，食物鏈就會崩壞，生物多樣性減少，威脅比氣候變化有過之而無不及，因為物種滅絕就無法挽回。
位處烏溪沙港鐵站附近的海星灣同時擁有紅樹林，泥灘和充滿岩石的海岸，是很多物種如蝸牛、螃蟹、許多蛤蜊，蠕蟲甚至海參和章魚的棲息地。可是摸蜆、捕捉海星等具破壞性的休閒活動、非法傾倒的建築廢物、郊遊垃圾等，令海星灣面臨污染威脅。
根據環保署的研究，95%的海上垃圾都是來自本地源頭，並在陸地產生，經雨水渠、徑流、被風吹或被蓄意扔進海中而進入海洋環境，塑膠不會分解，只會因為陽光、碰撞等因素粉碎成微塑膠。目前並無科學證明的方法可以回收遍佈海洋的微塑，因此參與淨灘行動，以及使用摒棄塑膠包裝的裸裝產品，是其中一個有效拯救海洋的好方法。LUSH的常規產品中，裸裝產品佔65%，包括汽泡彈、香氛皂、洗髮皂等，正好讓大家從源頭「走塑」，為環境出一分力。
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