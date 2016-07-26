MIRROR ERROR 9個個人品牌大公開！阿Dee加入做老闆 鏡粉404應援必買

MIRROR和ERROR絕對是近來的最紅男團，接下過半本地廣告市場，由化妝品到銀行，月餅到外賣服務，由他們登上封面的雜誌，更出現賣斷情況，總之就是去到邊都見到16子的面孔！不過他們除了忙於幕前工作，其實私下都有開展副業，踩入時裝界，今次就為大家整合各個成員的個人品牌，讓各位鏡粉及404亦另類方式支持偶像！
MIRROR品牌1：Ian 陳卓賢—iNDIPANDANT (IG：indipandant.official)
Ian曾在訪問中透露，曾將所有積蓄用於建立個人服裝品牌indipandant之上，令戶口只剩下90元。品牌產品全部由Ian親自設計，包括衞衣、crop tee、cap帽、tote bag、斜揹袋及手繩等，Ian亦不時在出席公眾場合穿上自家品牌作「人肉宣傳」
MIRROR品牌2：Ian 陳卓賢—Project I (IG：projecti.official)
除了服裝品牌，Ian的開設的健身中心Project i亦在7月中開幕，MIRROR成員 Jeremy、Stanley、Anson Kong、Tiger、Jer和Alton亦有在開幕日出席撐場。Ian表示，健身室的宗旨是「Walk The Talk（言出必行）」，由於Ian本身沒有教練牌，所以不會落場教班，但他已言明會免費招待一眾MIRROR隊友，相信不少粉絲為見偶像，都會加入健身行列！
MIRROR品牌3：Tiger 邱傲然—Dézert (IG：dezert.co)
Tiger家人從事製衣行業，他亦順理成章推出服飾品牌Dézert，他自小已愛看日本時裝雜誌，加上喜愛日本風，Dézert亦因此走日本風格。他早前更找了MIRROR兩位兄弟Lokman（楊樂文）及Alton（王智德）加入，為品牌加入街頭風格元素。
MIRROR品牌4：Frankie 陳瑞輝—Flakey(IG：flakey.co.official)
零死角的Frankie亦擁有自己個人品牌Flakey，產品包括T恤、帆布袋及帽子等，主打簡約風格，十分切合皮皮的性格及打扮。不過目前所有產品都已被搶購一空，皮寶寶要買就要留意官方公布！
ERROR品牌1：Dee 何啟華—Gogh Desire (IG：goghdesire.offical)
Dee哥作為Error流忍者大師兄，最近都開設了個人品牌Gogh Desire，讓一眾「雯雯」預購。品牌叫得Gogh，IG頁面亦有幾分梵高的影子，T恤除了有大師兄絕招——華夏神功「鳳凰不死鳥」的字樣，也有「Secured」設計，令人即時聯想起合作無間的Agent L呢！
ERROR品牌2：193 郭嘉駿—LILABOC (IG：lilaboc193)
193入行前曾擔任時裝買手近6年，fashion sense絕對毋庸置疑！他的品牌名字LILABO，來自經典電影《阿甘正傳》中的金句「Life is like a box of chocolate」的簡寫，他更親自繪畫火柴人（聽聞畫了一個月），畫了電影的經典畫面。品牌在2019年成立，短短兩年已推出T恤、工裝背心、漁夫帽等，上個月更聯乘個人護理品牌便利妥推出口罩，不足一小時就極速售罄！
ERROR品牌3：Poki 吳保錡—Lost Life (IG：lost_life__official)
保錡曾在《花姐ERROR遊》中創下不少經典金句如「快吞轟」、「唯快不破」，充分展現他的拼搏性格。Lost Life亦用了相關金句設計成T恤，就連之前在《ERROR自肥企画》中所著的「素食主義」Oversize恤衫都有賣！相信不少節目fans都非常受落。品牌主力走中性型格路線，不過即將推出cute版保錡圖案的T恤及電話殼，看來粉絲又要入手了！
ERROR品牌4：Poki 吳保錡—Øbeginning1 (IG：0_beginning_1)
保錡的另一個品牌Øbeginning1，款式比Lost Life少，T恤只有5款，另有少量手工首飾，但全部都是心思之作，名字亦很有意思，他解釋，「Øbeginning1代表品牌由無到有、由0變1的過程，當中有無限可能性。」他又表示，產品隱藏著其演藝歷程與回憶，「我想在產品上記低屬於自己的回憶，例如我講過嘅嘢，或者我作過嘅歌，每件衫都有意思，都有回憶喺入面。」保錡坦言全部事情都靠自己一雙手去做，時間不夠就唯有瞓少一點，不想假手於人。值得留意的是，這個品牌在旺角設有實體店，各位粉絲可以去朝聖。
地址：旺角兆萬中心105店
Error品牌5：肥仔 梁業—Pha7 (IG：pha7.official)
肥仔亦在今年6月開設服裝品牌Pha7，但由於是新開張，目前只有3款基本款T恤，包括其名作《Lady Killa》，要買的話就要留意推出時間！