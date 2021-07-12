XOVĒ進駐文華東方 75折體驗白松露療程 再送活膚套裝及現金券

瑞士護膚品牌XOVĒ，最近與香港文華東方酒店合作，開設首間期間限定體驗館，提供五感體驗及品牌主打的白松露活膚療程，以星級酒店服務及一系列貴婦護膚品奢寵肌膚。
XOVĒ以富含超氧化物歧化酶(SOD)的白松露為產品核心，抗氧化功效為羊胎素80倍及維他命E1000倍，有效抵抗衰老。體驗館佔地約613 呎，以粉色及玫瑰金為主色，配合XOVĒ的獨特氣味，為客人帶來五感體驗。除了親身試用XOVĒ產品，體驗館亦設有免費皮膚分析服務，協助客人選擇適合自身膚質及肌膚問題的白松露護膚品，昇華美肌體驗。
XOVĒ期間限定體驗館亦提供白松露活膚療程：長約50分鐘的療程用上共10款的系列XOVĒ產品，從卸妝潔面、面膜按摩到日常護理及防曬等，讓肌膚一次過盡享珍罕白松露的修護力量；配合4D Roller儀器的按摩及液態電滲技術，喚活肌源，加倍滲透，放鬆身心。
KK Day限時獨家優惠
為慶祝XOVĒ期間限定體驗館開幕，XOVĒ推出五星奢華美肌體驗套裝，以75折優惠推出白松露活膚療程、活膚套裝及XOVĒ購物現金券，以星級的酒店服務。Shop here: https://www.kkday.com/zh-hk/product/120928?cid=9429
XOVĒ五星奢華美肌體驗套裝(總值$3,387) 優惠價$1,260：
XOVĒ白松露活膚療程（價值$1,680）
長約50分鐘的白松露活膚療程，用上共10款的全系列XOVĒ產品，從卸妝潔面、面膜按摩到日常護理及防曬等等，讓肌膚一次過盡享珍罕白松露的修護力量；配合4D Roller儀器的按摩及液態電滲技術，喚活肌源，加倍滲透，使你放鬆身心同時源美再生。
送出：XOVĒ白松露尊貴活膚套裝（價值$1,507）
完成療程後，立即免費獲贈
•白松露賦活肌源修護液30ml
•白松露活顏煥肌面霜12ml
•白松露明眸提升緊緻眼霜5ml
•白松露滋養修復面膜 28ml x 1pc
•XOVĒ 粉色仿皮壓紋方型化妝袋
送出：XOVĒ 購物現金券（價值$200）
現金券將於完成療程後，立即以換領信形式送出。現金券可於XOVĒ香港文華東方酒店期間限定體驗館使用，用作選購任何XOVĒ產品。